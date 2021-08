Isidre Chia, nou president del Consell Comarcal de la Cerdanya

Isidre Chia ha estat investit aquest dijous com a nou president del Consell Comarcal de la Cerdanya. L’alcalde de Bolvir pren el relleu de la fins ara presidenta, Roser Bombardó, d’acord amb el pacte de govern que els partits d’ambdós dirigents, Junts i ERC, van signar a l’inici de la legislatura i que preveia compartir la presidència.

Isidre Chia, de professió empresari de jardineria, és alcalde de Bolvir des del 2019, quan la seva candidatura de Junts va guanyar les eleccions municipals enfront de la llista presentada pel fins llavors batlle, Bartomeu Baqué, d’Endavant Cerdanya. Aquesta victòria electoral va fer també que entrés a formar part de la direcció comarcal de la formació sobiranista. Unes responsabilitats a les quals hi afegirà la de president comarcal. L’acord de govern preveia inicialment que aquest càrrec l’ocupés des d’ara Albert Piñeira, però l’alcalde de Puigcerdà ha decidit delegar la tasca en un altre conseller comarcal del seu grup, tenint en compte que actualment també exerceix com a vicepresident de la Diputació de Girona. Això l’obliga a desplaçar-se sovint a la capital de demarcació.

En la seva primera valoració, Isidre Chia ha assegurat que afronta aquest nou repte “amb molta il·lusió i ganes de treballar per la comarca“. Entre els seus objectius hi ha visualitzat millor la feina que fa el Consell Comarcal, perquè considera que encara no és prou coneguda. Tot i això, aposta per una línia de continuïtat respecte del mandat de Roser Bombardó, perquè considera que fins ara s’han fet les coses ben fetes.

D’altra banda, en aquest ple extraordinari s’ha oficialitzat la renúncia de dos consellers: Jordi Solergibert (regidor d’ERC a Alp) i Sílvia Orriols, que recentment també ha renunciat a la seva acta com a regidora de Junts per Llívia. Aquestes dues places al Consell Comarcal les ocuparan ara Eva Campi (regidora d’ERC-AM a Lles) i Mar Quera, de Junts per Puigcerdà.