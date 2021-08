El punt de cribratge instal·lat a la Seu d’Urgell fa 77 proves PCR

El punt de cribratge que s’ha instal·lat aquest divendres al migdia a la Seu d’Urgell ha fet un total de 77 proves PCR a veïns de la ciutat i de la comarca. L’acció l’ha dut a terme Creu Roja amb el suport de l’Ajuntament urgellenc, amb l’objectiu d’ajudar a detectar o descartar possibles nous contagis, tenint en compte que les darreres setmanes han augmentat el nombre de casos actius i d’ingressos hospitalaris.

Paral·lelament, a la Pista Polivalent de la Seu s’ha administrat 175 nous vaccins contra la COVID-19, en el marc de la marató de vacunació que han organitzat el Departament de Salut i el CAP urgellenc. La principal novetat respecte d’altres accions semblants és que aquesta setmana ja hi podien accedir joves i adolescents a partir de dotze anys, després que divendres passat ja s’havia ampliat la franja d’edat.

L’alcalde de la Seu d’Urgell i president de la Fundació Sant Hospital, Jordi Fàbrega, ha agraït la col·laboració de professionals i voluntaris en aquestes dues activitats que tenen un objectiu comú: ajudar a reduir la incidència del coronavirus a l’Alt Urgell. Fàbrega també ha fet un agraïment a tots els veïns i veïnes que han respost a la crida i hi ha afegit que ara toca “esperar els resultats” i, especialment, “seguir amb la prudència i amb les mesures preventives”.

La possibilitat de fer-se un test gratuït també s’ofereix aquest divendres mateix a Puigcerdà; concretament, de les 5 a les 7 de la tarda a la plaça de Santa Maria.

El Govern de la Generalitat manté el toc de queda nocturn a la Seu dues setmanes més

Aquestes noves accions arriben després que, aquest dijous a la nit, el Govern de la Generalitat ha confirmat que manté dues setmanes més -fins al 20 d’agost- restriccions com el toc de queda entre la 1 i les 6 de la matinada, després que novament el TSJC hi ha donat el vistiplau. Entre els 176 municipis afectats ara pel confinament nocturn (tretze més que fins ara), la Seu d’Urgell és l’únic de la regió de l’Alt Pirineu i Aran. La gran majoria de poblacions afectades són de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tot i que també hi apareixen ciutats com Solsona, Balaguer, Lleida i Manresa, a més de diverses localitats turístiques del litoral català.

D’acord amb els nous criteris marcats pel Procicat, ara aquesta restricció s’aplica als municipis amb una incidència de més de 250 nous casos per cada 100.000 habitants, que traduït a escala local són 2,5 per cada mil persones.

L’Alt Urgell supera el 60% d’habitants amb la primera dosi

Segons les dades més actuals, a la Seu la velocitat de transmissió segueix per sota el límit (0,78), però el risc de rebrot es manté alt (882 punts) tot i tendir a la baixa. L’Alt Urgell presenta unes dades semblants (0,70 i 677), amb una positivitat que també es redueix i ara és a l’11,46%. La millor notícia és que el Sant Hospital ha reduït el nombre d’ingressats i ara n’hi ha 3, la meitat que a l’inici de la setmana.

Quant a la vacunació, a l’Alt Urgell aquesta setmana s’ha superat el 60 per cent de vacunació amb almenys una dosi: ja l’han rebut 12.210 habitants (61,5%). La segona dosi abasta de moment 9.682 persones (56,1%).

En conjunt, l’Alt Pirineu i Aran presenta unes dades semblants a les de l’Alt Urgell. La Rho7 és a una mitjana de 0,82, amb la dada més bona a l’Alta Ribagorça (0,45) i la més dolenta al Pallars Jussà (1,31). I el risc de rebrot és a 514 punts, amb la situació més preocupant al Pallars Sobirà (1.036) i la més tranquil·la a l’Aran (162). Pel que fa a la Cerdanya, aquests dos índexs estan a 1,01 i a 380.