Isabella Pérez confirma una important millora de punts en eslàlom: segona a Pyrenees 2000 amb 77.54 punts

Isabella Pérez, segona a l’eslàlom de Pyrenees 2000 (FAE)

Aquest diumenge s’han tancat els quatre dies de competició a Font Romeu-Pyrenees 2000 per als equips masculí i femení de l’EEBE U19, amb un últim eslàlom en què Isabella Pérez ha assolit la segona posició i ha confirmat la seva millora de punts amb els 77.54 d’aquest diumenge, que deixaran ja molt lluny els seus actuals 137.88. En noies, doncs, Isabella Pérez, ha aconseguit la segona posició i, per tant, un nou podi en les curses franceses.

L’andorrana ha estat segona amb +1.42 respecte a la guanyadora, l’espanyola Nur Torres i, a més, ha marcat 77.54 punts FIS que faran mitjana amb els 86.38 aconseguits el passat dijous, també a Pyrenees 2000. A la pròxima llista de punts FIS deixarà enrere, per tant, els actuals 137.88.

En nois, aquest diumenge, Carlos Salinas ha estat 30è, i no han pogut completar la cursa Martí Llort, Jan Visa, Jordi Rogel i Marcel Pérez. El també andorrà Antoni Bea ha estat 20è.





Xavier Salarich, responsable de l’equip EEBE U19: “En noies la Isabella s’ha mostrat bastant sòlida aquests dies, millorant punts, mentre que en nois el Martí ha fet tres mànegues molt competitives, menys una segona mànega que no va sortir. Va fer els punts que tenia. Els joves, el Rogel va fer un bon segon dia de gegant, i es va veure per part de tots un bon gegant tot i que els resultats no van ser els millors. La manera d’afrontar les curses és el que ens importa ara mateix, i en això estem contents. Hi ha hagut coses positives a nivell d’esquí, però hi ha coses per millorar”.