300 persones participen en l’esquiada nocturna de la Nit del Papus a Vall de Núria

La Nit del Papus, dissabte a la nit a Vall de Núria (Govern.cat)

L’estació d’esquí i muntanya de Vall de Núria, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), va ser l’escenari dissabte al vespre de la Nit del Papus, una de les esquiades nocturnes més antigues del Pirineu català. L’esdeveniment, que va reunir més de 300 persones, va omplir de màgia i diversió la vall sota la llum de la lluna i els estels.

Des de les 17.30 h, petits i grans van haver de despistar, tot esquiant, els papus escampats per les pistes de Roc Malé, Eina i les Creus. Les persones participants van poder gaudir de l’esquí nocturn amenitzat per un DJ i amb servei de brou calent i aperitiu. A les 18.30 h, va tenir lloc la ja tradicional baixada de torxes, amb tres grups diferents per a infants, adults i no esquiadors.

Un cop finalitzada l’esquiada, a les 20.00 h, els participants van poder recuperar forces amb una graellada al Bar Finestrelles amb música en directe. A les 22.00 h, un espectacle de focs artificials va il·luminar la vall.

La Nit del Papus es consolida com una de les cites més esperades a Vall de Núria, una experiència única que combina l’esquí nocturn, la gastronomia i la diversió. De fet, aquesta proposta nocturna té lloc des de de fa més d’una dècada i és tota una referència en els esdeveniments que s’organitzen al Pirineu durant la temporada d’hivern.