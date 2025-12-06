Irineu Esteve tanca l’skiathlon de la Copa del Món de Trondheim en la 45a plaça

La Copa del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) ha celebrat aquest dissabte els 20km skiathlon (10km en clàssic i 10km en skating), amb Irineu Esteve a la cursa masculina, Esteve ha estat 45è. L’andorrà ha finalitzat amb un crono de 45.39,5, a 1.50,1 del guanyador, que ha estat el noruec Johannes Hoesflot Klaebo (43.49,4) en un sprint final que ha guanyat sobre els seus compatriotes Harald Oestberg Amundsen i Emil Iversen. Dels 10 primers classificats, 9 han estat noruecs avui, i entre ells només ha entrat el centreeuropeu Mika Vermeulen, austríac, en la 9a posició.
Irineu Esteve, que sortia amb el dorsal i la posició 27 en la mass start de la cursa, era a la part de clàssic en un grup molt gran en la 54a posició als primers quilòmetres (km 5), passava 51è abans del canvi a skating en el quilòmetre 10, i quan es posava en mode patinador aconseguia remuntar fins la 44a posició que ja ocupava en el quilòmetre 15 i, finalment, amb la 45a plaça en línia de meta, on arribava tancant un grup de deu esquiadors que liderava el finlandès Ristomatti Hakola.
Diumenge, cursa de 10km individuals en skating, a les 11:55h en categoria masculina.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “En clàssic tenia esquís lents i ha estat una cursa dura per a ell. La part d’skating ha estat molt millor, però la cursa ha estat marcada per la part de clàssic. És una pena, però hem de continuar lluitant”.