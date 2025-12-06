Convocada per al dilluns una nova jornada de vaga al sector del transport de viatgers que també afectarà l’Alt Pirineu

La UGT ha anunciat la convocatòria, per a aquest dilluns vinent, 8 de desembre, d’una nova jornada de vaga al sector de transport de viatgers a la demarcació de Lleida. Des de la direcció territorial del sindicat han afirmat que la negociació amb la patronal per a la millora de condicions salarials segueix “bloquejada”, motiu pel qual han fet una nova crida a una aturada, concretament coincidint amb el final del cap de setmana llarg de la Puríssima.
Els representants dels xofers han explicat que aquesta setmana mateix hi ha hagut una nova reunió entre ambdues parts, però no s’ha arribat encara a cap acord. Isabel Rodríguez, secretària d’Organització de la FeSMC-UGT de les Terres de Lleida, lamenta que les posicions continuen “encallades” i que ho estan “per un únic punt”, però creu que hi ha “manca de voluntat” per part de les empreses i, per això, “la situació és la mateixa que fa un mes”.
A banda de la vaga, el mateix dia 8 els convocants faran una jornada de protesta, de les 9 del matí a les 12 del migdia, davant l’estació d’autobusos de Lleida. La principal reivindicació dels sindicats és l’equiparació dels salaris a la demarcació amb els que hi ha a la resta de Catalunya. En aquest sentit, asseguren que, actualment, el salari base fixat és uns 400 euros mensuals per sota del de les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Girona. Mentre que el sou base mensual a Lleida, l’Alt Pirineu i Aran ha estat fixat enguany en 1.187 euros, a Barcelona és de 1.588 euros; a Tarragona, de 1.504, i a Girona, de 1.459.
L’anterior jornada de vaga va tenir lloc el 16 de novembre passat i, segons els sindicats, va tenir un seguiment d’entre el 85% i el 90%.