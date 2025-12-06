Gina del Rio signa el seu primer top30 en distància en Copa del Món, 27a en l’skiathlon de Trondheim

La Copa del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) ha celebrat aquest dissabte l’skiathlon de 20km (10km en clàssic i 10km en skating), amb Gina del Rio a la sortida. Del Rio ha assolit el seu millor resultat en una cursa de distància en Copa del Món, amb la 27a posició, a més sortint amb el dorsal 47. És el seu primer top30 en distància en WC. Del Rio ha finalitzat amb un crono de 52.20,8, a 1.51,3 de la guanyadora, la nord-americana Jessie Diggins (50.29,5), que s’ha imposat sobre la noruega Heidi Weng i la sueca Ebba Andersson.
L’esquiadora andorrana, primer en clàssic, arribava als primers quilòmetres en un grup en què se situava 32a en el quilòmetre 5 i havent sortit la 47a. Just abans del canvi a skating, en el km9,9, Del Rio era 26a, i fins tot guanyava alguna posició ja que en el 10,6 per ser 24a. En el km 13,3 passava en 22a posició, sempre en un grup més o menys gran on les posicions anaven ballant. En el km15 era 24a, i en meta (km20) entrava finalment en aquest grup de nou esquiadores en la 27a posició, el seu primer top30 en distància en Copa del Món.
Els seus punts en Copa del Món
Amb la 27a posició d’aquest dissabte, Del Rio ha sumat 27 punts WC que la situen en la 48a posició en distància en Copa del Món, mentre que en la general, juntament amb els 27 que té en sprint -és 44a en sprint- la situen 56a en la classificació general amb 55 punts.
Els seus resultats en Copa del Món
Fins el moment, l’andorrana, que va debutar en distància en Copa del Món la temporada passada, havia estat 56a als 15km en clàssic mass start del Tour d’Ski de l’any passat a Toblach, també 52a a la WC d’Oslo als 10km skating, i ja aquesta temporada 25-26, a Ruka, va ser 53a als 20km skating mass start. En sprint, té com a millor posició la 4a plaça que va assolir la temporada passada a l’sprint en clàssic de Tallinn, el passat mes de març.
Diumenge, cursa de 10km individuals en skating, a les 9:30h en categoria femenina.
Gina del Rio, esquiadora: “Estem contents amb el resultat perquè hem acabat en una 27a posició que és el meu millor resultat en Copa del Món en una distància. Tenia bones sensacions, els esquís han anat bé i ara a seguir treballant per a les següents”.
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “Crec que és una carrera molt bona, que ens dona confiança per al que ve. Gina ha esquiat molt bé, l’objectiu era aquest, esquiar bé i oblidar-se del resultat. Penso que tenia esquís bastant bons i això l’ha permès esquiar còmoda, ha pogut agafar un grup interessant i agafar el seu primer top30 per a ella en una ‘distance’ de Copa del Món, i això és molt important i ens permet fer front a les pròximes curses amb ganes de més”.