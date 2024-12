Irineu Esteve acaba 42è als 15km en clàssic del Tour d’Ski remuntant des de la 89a posició

Irineu Esteve, als 15km mass start en clàssic del TdS. Foto: Vanzetta Nordic Focus

Aquest diumenge, 29 de desembre, s’ha disputat la cursa dels 15km mass start en la modalitat de clàssic tant en categoria masculina com femenina, en la que era la segona jornada del Tour d’Ski (TdS) que se celebra a Toblach (Itàlia). L’esquiador de fons del Principat, Irineu Esteve, ha fet una molt bona cursa remuntant des de la 89a posició en què sortia, per a finalitzar 42è.

Remuntada d’Esteve: 42è

Irineu Esteve sabia que havia de remuntar posicions avui i, tot i posar-se d’objectiu entrar al top30, sortint amb el 89 ha escalat posicions per a ser, finalment, 42è. L’objectiu, doncs, no s’ha pogut assolir.

Amb el dorsal 89, Esteve sortia molt endarrerit i la seva missió era recuperar posicions durant tota la cursa de 15km. Al quilòmetre 2.3 l’andorrà se situava 74è perdent 20 segons, mentre que al 5.2 era 55è a 29 segons. Esteve arribava a l’equador de la cursa en la 51a posició, reduint la diferència a 26 segons, mentre que en el 10.8 era 45è a 17,9 segons.

La remuntada era un fet, i a dos quilòmetres del final era 44è a 44,5 segons, pel fet que al cap de carrera començaven les hostilitats finals i aconseguien obrir espai. Amb tot, l’andorrà aconseguia guanyar altres dues posicions en la part final per a acabar 42è a 51.3 segons del guanyador, el noruec Johannes Klaebo.





Ara és 44è a la general, a 2.13

Amb el resultat d’avui diumenge, Irineu Esteve se situa 44è a la classificació general del Tour d’Ski, amb un temps perdut de 2.13, que el deixa en una millor posició que la que tenia després del primer dia de competició, l’sprint, quan va acabar més enllà de la 90a plaça.





El TdS torna el 31

Dilluns serà jornada de descans al Tour d’Ski. La competició es reprendrà el dimarts, 31 de desembre, amb la cursa de 20km individuals en lliure. La sortida serà a les 11:30 hores.





Irineu Esteve, fondista: “Realment crec que hem fet una bona cursa. Sortíem amb el dorsal 89, sabíem que era molt difícil estar davant del tot. Han sortit molt ràpid, nosaltres necessitàvem el nostre rival per a sortir. Al principi estàvem cap al final, però a partir de finals de la primera volta ja hem començat a remuntar bastant. Una 42a posició final perdent 51 segons respecte al primer. Esperàvem fer una molt, molt bona cursa fins el top30, se’ns ficava el Tour bastant més fàcil. Ara estem el 42 avui, i podem estar molt contents perquè és una molt bona cursa. El material també era molt bo. L’únic que per a acabar d’estar millor en les altres curses i estar millor posicionat mereixíem estar uns 15 o 20 segons més endavant, però és el que hi ha i crec que podem estar bastant contents perquè hem fet una remuntada molt ‘heavy’ i a veure demà passat (dimarts), que serà una cursa bastant complicada que marcarà bastants diferències. Als 10 últims quilòmetres es pot perdre molt temps i guanyar-ne molt poc, així que esperem ser dels pocs que guanyem temps”.