Iogurt vs quefir: diferències i similituds

El iogurt i el quefir són dos productes làctics fermentats molt populars que comparteixen nombrosos beneficis per a la salut. El iogurt té els seus orígens a les regions balcàniques i del Pròxim Orient, i es produeix mitjançant la fermentació de la llet amb bacteris làctics específics, principalment Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus.
El quefir, en canvi, prové de les muntanyes del Caucas i s’obté gràcies a uns grànuls de quefir, una combinació simbiòtica de bacteris i llevats (SCOBY). Aquests grànuls permeten una fermentació més complexa i dinàmica que la del iogurt.
Diferències principals
1. Textura: molt més cremosa i espessa en el cas del iogurt.
2. Microorganismes: en el cas del quefir, hi ha presents més de 30 tipus de bacteris, mentre que el seu rival en té 2-3 tipus.
3. Gust: el iogurt és lleugerament més suau amb un punt àcid. El quefir té una acidesa més gran amb un punt efervescent.
4. Fermentació: el iogurt necessita de 4 a 8 hores; el quefir, de 18 a 24 hores.
5. Digestibilitat: la del iogurt és bona i ajuda a repoblar la flora intestinal. El quefir té una digestibilitat excel·lent, especialment indicada per a persones amb intolerància a la lactosa.
Malgrat les diferències, el iogurt i el quefir comparteixen molts punts en comú. Tots dos són fonts naturals de probiòtics, que afavoreixen la salut intestinal, reforcen el sistema immunitari i contribueixen a una millor digestió. També són rics en proteïnes, calci i vitamines del grup B, nutrients essencials per al manteniment dels ossos i l’energia corporal.
A més, tant el iogurt com el quefir poden elaborar-se amb llet de vaca, cabra, ovella o vegetal, adaptant-se així a diferents dietes i preferències alimentàries.