Ja són de camí

He de reconèixer que la meva visió sobre les seves majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar no pot ser gaire objectiva. Gràcies a una àvia que no se saltava ni un sol ritual d’aquella nit màgica, he mantingut aquesta il·lusió fins avui i vaig decidir transmetre-la als meus fills amb més força. Els Reis m’han donat molts anys de trobar-me amb els meus somnis. Preguntant-me com seran? Com aniran vestits? Per on entren? Hi havia sorpreses i alguna decepció, ja que no m’agradaven, però la meva germana tenia molta il·lusió, i només veure la seva cara era tot alegria.
És la part més superficial de les festes nadalenques, els nens gaudeixen d’aquest dia, més que res perquè mantenen la innocència i la il·lusió que els Reis veritablement són mags i els porten tot allò que el dia anterior, el 5 de gener, han escrit en les seves cartes i han dipositat a les bústies dels seus pobles i ciutats. Això, aquí a Escaldes-Engordany, es viu amb molta realitat i, fins i tot, els grans ens fem nens per uns dies i ho vivim amb molta il·lusió.
Sí, és cert que els Reis van associats al consumisme, però això vol dir que cal ser responsables i moderats amb els regals que fem als vostres fills i entre nosaltres. Tot i això, he de dir que els regals no són dolents en si mateixos. Cada regal és un present, un desig de bona voluntat que ens fa l’altra persona i és saludable saber rebre’ls (perquè enforteixen els vincles familiars), així com oferir-los (perquè regalar és una de les experiències que aporten més nivells de felicitat a l’ésser humà).
La festa de Reis ensenya al nen el valor dels rituals i d’escriure la carta, col·locar les sabates, posar l’aigua per als camells i les galetes per als Reis. Recordo que tot havia d’estar perfecte per quan arribessin. I al dia següent, el 6 de gener al matí, sortint la llum del sol, molts nens s’aixequen dels seus llits, amb un gran somriure, recorrent el passadís de casa seva cap a l’arbre de Nadal, on estan dipositats els seus regals, que les seves majestats, els Reis Mags, han deixat. És la màgia que durant alguns anys no deixaran de gaudir.