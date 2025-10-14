La Unió Hotelera valora positivament l’estiu 2025

La Unió Hotelera d’Andorra (UHA) confirma el bon moment turístic amb una ocupació del sector hoteler del 57,46% al setembre (superior en un 1,23% respecte el mateix mes de 2024). Aquesta xifra suposa la millor ocupació des dels registres de 2018, culminant una temporada d’estiu satisfactòria malgrat que en el seu conjunt ha estat lleugerament per sota de la de 2024. Enguany, la temporada de juny a setembre inclosos ha tingut una ocupació genèrica del 64,97% (inferior en un 1,49% respecte a la temporada d’estiu de 2024).
Els mesos de juliol i setembre han estat per damunt, mentre que el juny i l’agost han estat lleugerament per sota d’any anteriors (sobretot per la comparació amb l’agost de 2024 que va ser molt favorable per l’impacte dels Jocs Olímpics).
Des de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA) “fem una valoració molt positiva d’aquestes xifres, que confirmen la solidesa de la demanda turística i la força d’Andorra com a destinació d’estiu. Volem destacar que un 65% dels establiments participants de la nostra enquesta han confirmat que l’ocupació a l’estiu de 2025 ha estat superior a la de 2024 i un 70% dels establiments confirmen que han millorat els seus preus (entre un 1% i un 5% ) respecte al 2024″, assenyalen des de l’entitat.
Les dades de setembre i les globals de la temporada d’estiu confirmen que Andorra destaca com a destinació turística gràcies a la varietat dels seus atractius, l’excel·lència dels esdeveniments que organitza, l’alt nivell dels seus hotels i els valors únics de la muntanya, que ofereix oportunitats d’oci, natura i esport.
Malgrat les dificultats existents amb la manca de mà d’obra, el sector encara la tardor i el proper hivern amb optimisme, amb bones perspectives.