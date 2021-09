Entregat el qüestionari tècnic de candidatura per acollir els Campionats del Món d’esquí alpí del 2027

Andorra ha entregat aquesta setmana, via telemàtica, el qüestionari que sol·licita la Federació Internacional d’Esquí (FIS) a tots els candidats que figuren en la cursa per demostrar la seva capacitat i vàlua per acollir el segon esdeveniment més imponent del món de la neu després dels Jocs Olímpics: els Campionats del Món d’esquí alpí de l’any 2027. El document, treballat durant l’últim any per l’oficina tècnica que encapçala el director general de la candidatura, David Hidalgo, i la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), resol en 158 pàgines més de 100 preguntes de 20 apartats de les diferents àrees especialitzades de l’organització.

Entre les demandes d’informació de la FIS hi ha el plantejament dels objectius i llegat de l’esdeveniment així com l’estructura i gestió de les curses, el pla de transport l’ens internacional per avaluar i ampliar la informació de cada seu. A finals de juny, la localitat portuguesa de Villamoura acollirà el congrés anual de la FIS on els 17 membres amb dret a vot de l’ens internacional determinaran la seu escollida.

David Hidalgo, màxim responsable del projecte, ha explicat que l’entrega del dossier “és una de les fites importants de l’any de preparació que “encarem amb molta il·lusió i alhora amb màxim respecte pels nostres rivals. La candidatura és sòlida, solvent i innovadora des de l’òptica d’aportar idees que fins ara no s’han vist en cap esdeveniment de la FIS. Intentarem que valorin tots aquests aspectes diferencials. Som un petit país amb una gran candidatura”.

Per la seva part, el gerent de la FAE, Carles Visa ha assegurat que és “un projecte estrella i és important que la base d’Andorra s’impregni de competició, que comparteixin dies de competició amb els, l’allotjament, l’hospitality, la seguretat, la sostenibilitat, els recursos humans i el voluntariat, els serveis mèdics, les cerimònies i premis, les activitats promocionals, la logística i cobertura dels mitjans de comunicació, els drets de màrqueting o el finançament, entre d’altres.

Avui finalitza el termini d’entrega. A partir d’aquí, els diferents experts i consellers de la FIS examinaran i analitzaran els dossiers tècnics dels aspirants als mundials del 2027 entre els quals també consten l’estació suïssa, Crans Montana, l’alemanya Garmisch-Partenkirchen i la noruega, Narvik. Un cop rebut el qüestionari, en el marc del congrés FIS de finals de setembre, els candidats es reuniran amb els tècnics de les diferents àrees des corredors i que vegin quin és l’objectiu”. I hi ha afegit: “el document presentat és molt complet, respon amb detall el que demana la FIS. Hem fet la feina bé i hem de seguir lluitant fins al final. Tot el recorregut viscut fins aquí ha estat ben valorat per la FIS i sobretot pels equips que han vingut a Andorra”.

La candidatura a les xarxes socials

Un cop entregat el dossier del qüestionari sol·licitat per la FIS, el projecte de candidatura estrena el seu compte oficial a les xarxes socials Instagram i Facebook (@andorra2027). També és present a la plataforma Lindkedin. Aquests canals de comunicació se sumen al pla estratègic de comunicació i màrqueting com a eines de promoció nacional i de cara als mercats internacionals més influents pel que fa l’esquí alpí de competició i el turisme de neu.

Els perfils recolliran en forma de relat l’actualitat del procés de candidatura així com proposaran continguts basats en els conceptes més rellevants del projecte i es realçaran els actius més singulars del país dels Pirineus.