Ingressa a presó un home per un robatori amb força en un establiment de la Seu

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra amb la col·laboració de la Policia Local van detenir dijous passat un home, de 21 anys, veí de la Seu d’Urgell i de nacionalitat brasilera, com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb força, lesions i defraudació de fluid elèctric.

A finals de març es va produir un robatori en un restaurant del carrer Capdevila de la Seu d’Urgell. L’autor dels fets va desmuntar una de les finestres i, un cop dins, va sostreure diners de la caixa enregistradora.

Arran aquest fet es va obrir una investigació que va permetre identificar el lladre, un veí de la població de 21 anys. Finalment, el passat dijous se’l va localitzar i detenir a la Seu d’Urgell.

Al detingut també se l’acusa d’una agressió, comesa poques hores abans de la seva detenció, a un treballadora d’un supermercat de la població. En aquets cas tres joves van entrar a l’establiment i un d’ells va intentar furtar una botella de licor. En ser sorpresos, el detingut la va colpejar i li va causar lesions a la cara.

A més, també se’l va denunciar per defraudació de fluid elèctric arran la denúncia d’un veí proper a la casa que havia ocupat amb altres persones. A mitjans d’abril ja es va realitzar un servei per recolzar als tècnics de la companyia elèctrica per tallar el fluid elèctric de la casa que ocupava. Durant aquets servei ja se’l va denunciar per amenaces als agents de l’autoritat.

Finalment, es dona la circumstància que havia estat denunciat 4 cops per incomplir les mesures de confinament establertes per l’estat d’alarma.

El passat divendres va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell. L’autoritat judicial va decretar l’ingrés a presó.