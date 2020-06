Es torna a estabilitzar el nombre d’aïllats a domicili a l’àrea de la Seu

El nombre de persones aïllades a domicili a l’àrea del CAP de la Seu d’Urgell s’ha tornat a estabilitzar els darrers dies, després d’un lleu repunt la setmana passada. Ara hi ha en seguiment un total de 80 veïns, dels quals 14 són positius confirmats de COVID-19. Pel que fa a la resta, 27 són sospitosos i 39 contactes sense símptomes.

Després de la detecció de quatre nous positius al llarg de dijous i divendres passat, la xifra d’aïllats va pujar fins a 86, però diumenge va tornar a baixar gràcies al fet que es va donar 6 noves altes. Tot i que les darreres hores no n’hi ha hagut cap de nova, el nombre total d’altes domiciliàries des de l’inici de la pandèmia ja ascendeix a 348. De la seva part, el Sant Hospital es manté un dia més sense cap ingressat per complicacions derivades del coronavirus ni cap cas pendent de resultat.

Primeres visites de familiars a les residències de gent gran

D’altra banda, tant la Llar de St Josep i com la residència de la Fundació Sant Hospital (ubicada actualment al Seminari) ja han començat a rebre les primeres visites de familiars. L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ho ha valorat com “una excel·lent notícia llargament esperada” i ha agraït la “paciència i confiança” mostrada pels familiars dels residents, que ha permès que ambdós centres hagin restat al marge de la pandèmia i de moment no s’hi hagin registrat positius. Fàbrega espera “que el retrobament familiar torni a ser un fet normalitzat amb el temps”.