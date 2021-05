Influeix l’alimentació en la salut mental?

Que una alimentació saludable influeix (per a bé) en la salut física és una evidència mèdica demostrada que ja ningú discuteix. Però què ocorre amb la salut mental? Contribueix la dieta a una millor activitat cerebral i, per extensió, a l’estat mental de les persones? La resposta és afirmativa. Les dietes riques en aliments processats, sucres i greixos s’associen a desequilibris emocionals i fins i tot a quadres depressius. Mentrestant, el consum de fruites, verdures i peix ajuda a l’equilibri emocional.

Malgrat l’enorme quantitat de recerques relacionades amb l’alimentació, no és fàcil explicar quina connexió existeix entre el menjar i l’estat d’ànim. Poden les malalties mentals millorar o empitjorar en funció dels aliments que componen la nostra dieta? Sembla que així és, tal com demostra un dels últims estudis que van en aquesta línia. És el que ha realitzat un grup d’investigadors de les universitats novaiorqueses de Binghamton i Stony Brook, publicat recentment en la revista Nutrients. Després de seguir durant cinc anys a més de 2.600 participants de quatre continents, el document revela que una alimentació sana, com succeeix amb la dieta mediterrània, pot reduir el risc de depressió.

No obstant això, no existeix una dieta saludable que funcioni per igual per a tots els grups d’edat. De fet, els seus autors sostenen que han de diferenciar-se els diferents graus de maduresa cerebral derivats de l’edat a l’hora de valorar el paper de l’alimentació. Així, la recerca mostra que la pràctica habitual d’exercici i el desdejuni diari són positius per al benestar mental de les dones joves. En canvi, el desdejuni implica una major taxa d’angoixa mental per a les dones de més edat. A més, el consum moderat de lactis i de carn afavoreix la salut mental en els homes joves. Per contra, el menjar ràpid i la cafeïna tenen efectes negatius.

Per Tot Sant Cugat

Font: Consumer/eroski.com T