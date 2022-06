Els Bombers han hagut d’extingir aquest divendres, diada de Sant Joan, un incendi de vegetació al parc de l’Horta del Valira de la Seu d’Urgell. Segons ha informat la Direcció General d’Emergències, l’avís del foc s’ha rebut uns minuts després de la una del migdia, quan els veïns han alertat d’una columna de fum a tocar del carrer Francesc Portella, a prop del passeig de l’Horta del Valira.

Al lloc dels fets s’hi ha desplaçat una dotació del parc de Bombers de la Seu, que ha extingit el foc al cap de mitja hora. Finalment el sinistre ha afectat una superfície d’uns 300 m2.

Al lloc també s’hi ha apropat un equip tècnic de la companyia elèctrica PEUSA per a comprovar el bon funcionament de la xarxa, atès que les flames s’han iniciat a tocar d’un transformador elèctric, amb el risc que això comportava.

Tot i que de moment se’n desconeixen les causes, una de les possibilitats és que el foc s’iniciés per un petard llançat durant aquesta nit passada, per la revetlla de Sant Joan.

I és que, malgrat la crida que havien fet, tant l’Ajuntament com el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, perquè no es manipulés pirotècnia a prop de zones amb vegetació, aquesta darrera matinada alguns grups de persones s’han desplaçat fins a l’Horta del Valira per a llençar-hi nombrosos petards i trons, amb el risc d’incendi que això comporta.