Compromís demana accions immediates per a evitar la degradació del centre històric de la Seu

El grup municipal de Compromís a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha denunciat l’estat del centre històric de la capital de l’Alt Urgell, que assegura que està a punt “de tocar fons”. El partit urgellenc denuncia l’ocupació d’un nou bloc d’habitatges i recorda que “ja hi ha més de cinc edificis ocupats totalment o parcial, un fet que provoca una situació d’inseguretat i impunitat molt gran als veïns i veïnes que hi resideixen”.

El grup municipal també critica una neteja “deficient” de la zona, la “degradació” dels porxos i l’eliminació d’esdeveniments dinamitzadors al carrer Canonges, com ara la Fira Medieval o el mercat setmanal. “Són exemples de les mancances permeses per l’equip de govern”, s’indica en un comunicat.

En aquest sentit, Compromís lamenta que “no es pot aspirar a que es designi la Catedral de Santa Maria com a Patrimoni de la Humanitat tenint un centre històric brut i abandonat”. Així, s’insta a “reaccionar ja i prendre les mesures pertinents per pal·liar la situació actual”.

Compromís demana a l’equip de govern d’ERC i Junts que s’actuï “immediatament” i no es deixi perdre aquesta zona “que representa l’orgullosa història mil·lenària de la Seu d’Urgell”.

El partit urgellenc opina que el casc antic “ha de ser un exemple que serveixi d’atracció per al turisme, per als veïns i veïnes i per a tota la resta de la ciutadania” i proposa “impulsar un pla integral de recuperació dels carrers que inclogui més neteja, rehabilitacions i la reactivació econòmica i cultural com a eixos bàsics”.

El principal grup de l’oposició insisteix en el fet que l’estat actual del centre històric és “totalment inadmissible” i denuncia que l’actual equip de govern “no ha sabut donar resposta als reptes i necessitats”, tot demanant “que es dignifiqui urgentment l’ànima de la Seu”.

Reforç policial i millora de la neteja

L’equip de govern (Junts i ERC) de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha respost les crítiques del principal grup de l’oposició recordant que ja està anunciat que es reforçarà el servei de neteja al centre històric. En aquest sentit, el consistori té previst contractar un operari exclusiu a jornada completa per a mantenir net el casc antic i “millorar l’estat dels carrers, que no és el desitjable”.

A més, s’adquirirà una màquina de neteja que permetrà accedir a les vies més estretes, on actualment no hi pot actuar la maquinària de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet. També es vol doblar la freqüència de pas dels operaris.

En relació amb els casos de defecacions de gossos, des de l’equip de govern s’ha fet esment a la campanya de la policia municipal per a tenir censades les mascotes amb el seu ADN i aplicar sancions als amos incívics. “Tot el que estigui a les nostres mans es farà, sempre amb l’objectiu de poder tenir un centre històric com el que tots desitgem”, s’ha indicat.

D’altra banda, responent a la necessitat de dinamitzar la zona, l’Ajuntament ha informat que el 28 de juny tornaran les parades del mercat al carrer dels Canonges i els dissabtes al matí s’hi faran espectacles infantils.

Finalment, pel que fa a les ocupacions, l’equip de govern lamenta la situació actual, però recorda que tot i que s’ha dut a terme un increment policial per a evitar-les “la legislació espanyola posa molt difícil el desallotjament quan ja està consolidada l’ocupació, que és molt complicada de prevenir”. “En aquests casos, el consistori no hi pot fer res i és el propietari qui ha d’iniciar un procés judicial”.