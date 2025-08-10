Inauguració de “Lo Mite Emmascarat”, a Gerri de la Sal. Una exposició única a Catalunya de la fotògrafa Ashley Suszczynski

Aquest dissabte,9 d’agost, s’ha inaugurat al Reial Alfolí de Gerri de la Sal l’exposició fotogràfica “Lo Mite Emmascarat”, de la reconeguda fotògrafa nord-americana Ashley Suszczynski. Aquesta mostra és el preàmbul de la programació cultural del Tabaca Film Fest – Lo Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus.
La mostra proposa un viatge fascinant per tradicions de mascarades rurals d’Europa
Les 23 fotografies seleccionades ofereixen una galeria de personatges ancestrals, protagonistes de festes, rituals i cerimònies del Vell Continent. Es presenten en contextos festius, litúrgics o agrícoles, i simbolitzen l’ordre i el caos, la natura, la fertilitat o la por. Els visitants podran descobrir figures com els irreverents Caretos de Lazarim, els enigmàtics Harramachos de Navalacruz, les temibles Trangas de Bielsa, els amables Joaldunak del País Basc, l’aterridor Krampus dels Alps, o els espectaculars Kukeri búlgars, entre altres representacions de l’imaginari europeu. Són éssers híbrids, inquietants o protectors, que ens connecten amb el passat i, alhora, interpel·len l’imaginari contemporani.
Ashley Suszczynski: la fotògrafa que captura l’ànima de les tradicions
Ashley Suszczynski és una referència mundial en la fotografia documental de rituals i festes tradicionals amb màscares. Des de 2019 recorre el món capturant de forma única la fascinació per expressions que perviuen al marge del món globalitzat.
El seu treball s’ha publicat a mitjans internacionals com National Geographic, All About Photo i Photo District News, i ha rebut nombrosos reconeixements i guardons. Ha fet exposicions destacades en esdeveniments com la Biennal de Fotografia de Barcelona i la de Belles Arts i Fotografia Documental. El compte d’Instagram @maskedtraditions, amb més de 330.000 seguidors, s’ha convertit en un espai singular de difusió del patrimoni immaterial de les mascarades arreu del món, tot combinant fotografies de gran bellesa, qualitat i força visual amb textos que les contextualitzen i enriqueixen l’experiència dels seguidors.
“Ens fa posar la pell de gallina”
Durant la presentació de l’exposició, l’alcaldessa de Baix Pallars, Anna Sentinella, ha destacat la importància creixent del Reial Alfolí de Gerri de la Sal com a centre de referència per a la difusió cultural: “És la sisena exposició que inaugurem aquest estiu. Una exposició d’una gran qualitat i preciosa. Tornar a portar la cultura en aquest espai històric que en el passat va tenir un teatre i una escola, i que d’aquí a unes setmanes acollirà un festival de cinema ens fa posar la pell de gallina“.
Passió compartida pel simbolisme del mite
“Lo Mite Emmascarat” recull perfectament la filosofia del Tabaca Film Fest, que també explora, des del cinema, les connexions entre mites tradicionals i l’expressió artística contemporània. “Quan vam presentar el festival a l’Ashley de seguida vam connectar”, ha explicat Ivana Miño, directora del Tabaca Film Fest. “El seu treball fascinant ens mostra rituals mil·lenaris que s’han anat transformant amb el pas del temps. Totes les fotos són diferents, però ens acaben parlant del mateix”.
Durant la inauguració, Ivana Miño també ha anunciat que Ashley Suszczynski assistirà al festival de cinema, al setembre.
Informació pràctica
L’exposició “Lo Mite Emmascarat” es pot visitar al Reial Alfolí de Gerri de la Sal fins al 30 de setembre. És una oportunitat única per a apropar-se físicament a l’obra d’una artista internacional que ha sabut copsar la força simbòlica i estètica del patrimoni viu.
Amb aquesta exposició arrenca oficialment la programació cultural del Tabaca Film Fest – Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus, que tindrà lloc de l’11 al 14 de setembre a Gerri de la Sal.