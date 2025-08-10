Presentació de “Visita a l’orgue”, un llibre que uneix música, viatges i dibuix a través de la mirada dels infants

Aquest dilluns, 11 d’agost, a les 12:45 hores, a la llibreria La Trenca, a Andorra la Vella, es durà a terme la presentació del llibre “Visita a l’orgue”, d’Ignasi Ribas. Es tracta d’un llibre que “uneix música, viatges i dibuix a través de la mirada dels infants”. Visita a l’orgue és el resultat d’una activitat educativa i artística que va reunir prop d’un centenar de nens i nenes de les parròquies de la Massana, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany al voltant d’un instrument emblemàtic: l’orgue.
Acompanyats per l’organista Ignasi Ribas, els participants van visitar diferents esglésies, van descobrir el funcionament i la sonoritat d’aquest instrument, i van plasmar l’experiència en dibuixos i comentaris personals. El llibre recull aquestes creacions infantils, amb una acurada edició i comentaris que connecten la vivència dels més joves amb la tradició musical i patrimonial del país.
Aquest projecte, editat dins la col·lecció Aún Aprendo, és també un homenatge a la creativitat i a la importància de vincular les noves generacions amb la cultura.
Durant la presentació es comptarà amb la participació de Begoña Lobo i Vicente Ferrer, editors de l’editorial Media Vaca i, òbviament, d’Ignasi Ribas Taléns, organista i autor dels comentaris