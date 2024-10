Imatges professionals de 12 gossos abandonats, protagonistes del Calendari Solidari de GosSOS 2025

Alguns exemplars del calendari de GosSOS. Foto: Cedida

GosSOS ha presentat aquest dijous el seu Calendari Solidari 2025. Sota el títol “12 gossos, 12 mirades”, els protagonistes són dotze dels animals que resideixen a la Centre de protecció caní d’animals de companyia retratats per diversos fotògrafs professionals del país. El resultat és un calendari amb magnífiques imatges dels peluts cedides de forma desinteressada pels fotògrafs que han intervingut en el projecte.

La presentació s’ha realitzat al centre d’Escaldes-Engordany amb una fotografia de família que ha aplegat alguns dels fotògrafs participants en el calendari, membres de la junta de GosSOS i treballadors de la gossera, així com representants del Departament d’Agricultura del Govern; tots ells amb un exemplar del calendari que es posarà a la venda a l’estand que GosSOS tindrà a la Fira d’Andorra.

La presidenta de GosSOS, Audrey Montel, ha volgut agrair la participació desinteressada dels fotògrafs “que han contribuït a fer un calendari excepcional” i, alhora, ha manifestat que l’edició d’aquest calendari té dos objectius clars: per una banda, “donar visibilitat als gossos en adopció que hi ha al refugi d’animals amb l’esperança que siguin adoptats ben aviat”. Per altra banda, “aquest calendari també vol recaptar recursos per a atendre les necessitats dels gossos més fràgils del país”, ha explicat Montel. Cal recordar que el preu del calendari solidari és de 10 euros i que els beneficis es destinaran íntegrament a programes de suport a gossos fràgils i/o abandonats d’Andorra.

Tots els animals que apareixen al calendari són residents al Centre de protecció caní d’animals de companyia del Principat d’Andorra i, per tant, gossos en adopció. Des de GosSOS es recorda que tothom que tingui interès en adoptar un gos del Centre pot consultar-ho a https://www.gos-sos.org/adopta-un-gos o bé dirigint-se directament al refugi de dilluns a diumenge entre les 10h i les 14h.





Els fotògrafs

Els fotògrafs participants al Calendari Solidari de GosSOS són: Èric Rossell, Celine Pech, Òscar Julià, Gustavo Subilibia, Jordi Aldosa, Jaume Riba, Sebastià Roque, Natalia Montané, Jean Luc Herbert, Facu Santana i Emilio Prenas.