Verdú viatja a Val Senales per a provar-se abans de prendre una decisió definitiva sobre Sölden

Joan Verdú esquiant a Àustria (FAE)

Joan Verdú ha arribat aquest dijous a Val Senales (Itàlia), estació a dues hores de Sölden (Àustria), escenari el pròxim diumenge de la primera cita de la Copa del Món de gegant. L’esquiador andorrà s’ha desplaçat amb tot l’equip amb la ferma intenció d’apurar les seves opcions per a poder competir. La programació del viatge és la següent: tot l’equip s’ajunta a Val Senales avui dijous, per a demà divendres fer sessió d’esquí lliure fàcil en gegant i veure sensacions.

A partir d’aquí, el dissabte realitzaria una sessió -warm up- també a Val Senales, i després iniciaria el viatge a Sölden. Serà, doncs, dissabte, el dia en què es prendrà la decisió sempre que també la sessió de lliure de divendres hagi anat bé.

“La presència del Joan a Sölden no està 100% confirmada”, ha explicat l’entrenador, Juan Lago, que amb tot apunta a dissabte com a dia de la decisió final. “Depenent de la recuperació d’aquesta setmana, de l’esquí lliure y del warm up, es prendrà una decisió”.

En la mateixa línia s’ha expressat Pol Ferrer, fisioterapeuta de l’equip: “El Joan ha evolucionat molt bé aquestes dues setmanes. La progressió de la primera setmana no ens deixava massa clar si arribaríem a temps, però poc a poc hem estat més optimistes fins que ara considerem que estem en posició de poder viatjar i provar d’esquiar amb aquest genoll, tot i que aquests dies a pistes seran decisius per a valorar si podrem córrer i ser competitius a Sölden”.