‘Pàgina en blanc’, d’Eugènia Correia, s’estrena com a projecte final de la 6a edició de la Llançadora del Comú d’Encamp

Un assaig de l’espectacle “Pàgina en blanc” (Comú d’Encamp)

‘Pàgina en blanc’ s’estrena aquest divendres, 25 d’octubre, a l’antiga Ràdio Andorra com a projecte final de la 6a edició de la Llançadora, la iniciativa de suport a l’emprenedoria juvenil impulsada pel Comú d’Encamp. L’espectacle musical, que començarà a les 20 h, està obert a tothom i és gratuït. ‘Pàgina en blanc’ és el resultat de mesos de treball entre la jove artista Eugènia Correia i l’artista, músic i compositor, Lluís Cartes, que ha portat la tutorització del projecte.

Juntament amb els músics Oriol Vilella i Òscar Llaurador han creat un espectacle que traslladarà el públic a una altra dimensió on la veu i els sentiments prenen protagonisme. El concert, que durarà aproximadament 40 minuts, s’emmarca en un estil musical únic que compta amb pinzellades de pop-balada, jazz i folklore, entre d’altres.





La iniciativa de la Llançadora

‘La Llançadora’ es va crear des del Punt d’Informació Juvenil del Comú amb l’objectiu d’impulsar i donar a conèixer l’obra artística dels creadors més joves, tot posant-los en contacte amb referents del sector perquè poguessin acompanyar-los en un projecte personal, ja fos en l’àmbit de la pintura, el dibuix, el grafit, la fotografia, la música, la dansa, el teatre o l’escultura.

En l’edició d’enguany, el projecte s’ha centrat en el creixement musical professional; aprendre a llegir diferents llenguatges musicals i posar-ho en pràctica mitjançant la creació de peces; l’acompanyament i reforç de cara a la continuació de l’alumne en els seus estudis específics en l’àmbit en qüestió; i la finalització amb la posada en escena, en aquest cas en forma de concert.





Biografia dels artistes

Lluís Cartes és músic i compositor, el qual, porta tota la seva vida lligada a la música. Va combinar els estudis musicals amb els de tècniques de les Arts a l’Institut del Teatre, direcció de cors, i postproducció d’àudio-digital, començant així amb obres de teatre, tallers, esdeveniments com a músic i com a tècnic, i composicions fetes per encàrrec.

Ha estat tècnic radiofònic i docent, i ha compartit projectes i escenaris amb grans figures com Marc Parrot, Toti Soler, Marina Rossell, Juan Guerra, Joan Oller, Paul Fuster, Marc Martínez, Pepa Plana, entre molts altres.

L’any 2005 va començar a musicar textos de composició pròpia i un d’ells, Camina Descalç, va guanyar aquell any el premi Sona9 en la categoria de millor cançó d’autor i el premi Carles Sabater a la millor cançó en català de l’any. Aquí va començar el seu projecte en solitari i també de la mà del grup ‘Hysteriofunk’, com a fundador i bateria.

Tota una carrera que acumula amb quatre discs en solitari i cinc més amb Hysteriofunk, produint diferents LP i estant al capdavant de direccions musicals.





Eugènia Correia és una jove artista i estudiant al Taller de Músics de Barcelona. El 13 d’octubre de l’any passat va publicar un senzill (un single) titulat ‘Ela’ (https://youtu.be/TOw07gQfVpE), el qual es pot escoltar a totes les plataformes digitals.

Amb aquest tema, Correia va guanyar el Talentejant, el concurs de l’escola harmonia, el Talent Lauredià, i el qual també farà part del repertori de ‘Pàgina en blanc’.

Com a projecte en procés, Correia es troba treballant per a publicar el videoclip d”Ela’, que veurà la llum al novembre i del qual s’està preparant una preestrena perquè el públic el pugui veure en primícia.