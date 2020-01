La naturalesa ens ha donat a cadascun de nosaltres un rostre. Aquest ens va canviant al llarg de la nostra vida. I segons els estàndards socials de bellesa, hi haurà qui se senti més o menys afortunat. Però la Imatge personal va molt més enllà. És com ens veiem nosaltres mateixos i sobretot com ens sentim.

Segur que a més d’un alguna peça de roba o un conjunt en concret li fan sentir-se millor amb si mateix, més especial, en definitiva estar millor. Això és imatge personal. Però encara podem anar més enllà. Fa ja alguns anys Andreu Buenafuente va posar de moda el terme metrosexual. Referint-se als homes que van una mica més enllà i es comencen a cuidar com les dones ja saben fer-ho des de fa temps.

No és cap ximpleria, passar per un centre estètic i deixar que professionals que porten anys t’aconsellin i et facin alguns dels seus tractaments. Que no sols la bellesa és per fora, com et sents tu després de cuidar-te no té preu. Sentir-se bé a vegades passa per mimar-se a un mateix. Si ens agrada mimar a la nostra parella, als nostres fills, en definitiva als nostres éssers estimats. Mimem-nos nosaltres també. Comença l’experiència de cuidar-te i deixar-te en mans de professionals sense arribar a obsessionar-te.