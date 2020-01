La fotoprotecció també és necessària a l’hivern. Encara que no tinguem la sensació, els raigs solars tenen incidència en la nostra dermis a pesar que es registrin baixes temperatures, provocant cremades en els casos més greus i accelerant de manera silenciosa el procés d’envelliment prematur de la pell. Ho veiem sobretot quan anem a la neu, però encara hi ha més. Descobreix les claus de la protecció solar a l’hivern i no et perdis uns interessants aliats.

El sol i el fred, el binomi

Com ens assenyalen des d’Isdin, la intensitat i el temps d’exposició són les dues claus per a quantificar el mal produït pels raigs solars. Deixant a un costat el factor temps (assenyalant la importància d’evitar les hores centrals del dia i l’exposició prolongada), ens centrarem en el paràmetre intensitat. Aquest es regula per les característiques del medi, la latitud (la distància del nostre punt amb el meridià) i l’altitud (és a dir, l’altura). Així, els raigs ultraviolats guanyen incidència a mesura que guanyem altura, en concret, cada 300 metres augmenten un 4% els nivells de radiació solar. En concret, la neu reflecteix el 85% dels raigs ultraviolats, multiplicant exponencialment la seva incidència en la dermis. A més, les baixes temperatures provoquen la deshidratació cutània, un aspecte que tendeixen a empitjorar les ratxes de vent.

Per a protegir-nos correctament dels raigs de sol, no ens podem oblidar d’unes ulleres graduades tipus màscara i són recomanables les de cristalls polaritzats perquè minimitzen els enlluernaments.

Sis cosmètics de protecció solar a l’hivern

Eight Hour Cream Sun Defense for Face SPF 50, d‘Elizabeth Arden. Formulat per a crear un escut entre la pell i la radiació solar UVA i UVB, aquest cosmètic garanteix una hidratació que roman durant més de vuit hores. Així la dermis queda protegida de cremades i de l’envelliment prematur. El seu preu: 29€.

Protect Fluido Invisible SPF 50+, d’A-Derma. Aquesta fórmula fotoprotectora, de textura molt agradable i tacte sec és recomanable fins i tot per a les pells sensibles i restaura la barrera cutània, gràcies a un complex emol·lient específic. El seu preu: 16,30€.

Fotoprotector Fusion Gel Sport 50, d‘Isdin. De textura ultralleugera, protegeix la pell mentre es realitza exercici físic i proporciona una protecció d’ampli espectre UVB/UVA sense deixar petjada.

Crema Solar Corporal UVA/UVB 50+, de Clarins. Aquest fotoprotector és hidratant i crea un escut entre la pell i els filtres solars, per a evitar els efectes nocius del sol. La seva textura fina i fundent penetra fàcilment en la dermis. El seu preu: 31,50€.

mesoprotech sun protective repairing stick, de mesoestetic. Aquest stick ofereix una protecció dues vegades superior al mínim requerit per un fotoprotector amb aquest filtre. La seva dosi d’oli de rosa mosqueta ho fa molt recomanable per a afavorir la cicatrització i regeneració de l’epidermis i protegir contorn de llavis i ulls, i cicatrius i taques. El seu preu: 22€.

Stick SPF 30, de Eau Thermale d’Avène. De textura transparent, aquest cosmètic fotoprotector ideal per als llavis conté un potent antioxidant que combat els radicals lliures que causen el fotoenvelliment. A més és ideal perquè presenta una fórmula no grassa. El seu preu: 9,38€.