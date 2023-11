III Jornades de l’Energia centrades en les renovables i l’aigua

Carolina Gómez, Albert Moles, Josep Majoral i Joan Tomàs presentant les jornades (Comú)

“Energies renovables i aigua: un futur sostenible”, és el tema que centrarà la tercera edició de les Jornades de l’Energia i Ciutats Sostenibles organitzades pel Comú de Sant Julià, FEDA i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), que acollirà la sala Sergi Mas, el proper dijous 30 de novembre. Les jornades s’han presentat aquest dijous.

El cònsol, Josep Majoral, s’ha volgut referir al tema central de les jornades per a dir que “cada cop més, l’aigua és un bé molt preuat i penso que cal parlar-ne per a poder aportar solucions i prendre consciència de cap a on estem anant”.

Per la seva banda, el director de FEDA, Albert Moles, ha destacat la importància de “comunicar els reptes que té el món en matèria d’energia, aigua i sostenibilitat perquè la gent entengui el que està passant”. I ha destacat que “aquestes jornades ens ajuden a enfocar el futur conjuntament”.

En representació de la secretaria tècnica de l’EFA ha parlat Joan Tomàs que ha agafat el guant llençat per Moles per a incidir en la necessitat de fer un equip “amb un soci tecnològic com FEDA, un altre del sector públic com el Comú i un d’emprenedoria” representat en aquest cas per l’EFA. Tomàs ha manifestat que “no es tracta d’accions puntuals, sinó d’un compromís de país perquè el repte que planteja el canvi climàtic només es pot resoldre amb consciència i tecnologia”. De fet, totes tres entitats s’han congratulat d’haver col·laborat per a fer ja tres edicions.

La tècnica de comunicació de FEDA, Carolina Gómez ha detallat el programa de les jornades que es dividiran en dos blocs, començaran a les 9 del matí i es clouran a les 14 hores. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal serà l’encarregat d’inaugurar l’acte.

El primer dels blocs se centrarà en l’aigua com a primera font d’energia renovable amb la ponència “Les sequeres. Visions per a un país més resolien i preparat”, a càrrec de Lluís Ridao, director i gestor de RIDAO, assessor Cicle de l’aigua i exdirector de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

La segona en intervenir serà Marta Domènech, investigadora d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I) que parlarà sobre “Els efectes del canvi global en els cabals, la demanda i l’abastiment d’aigua: cas d’estudi a Andorra”.

Posteriorment, el cap d’explotació de FEDA, Domènech Torra oferirà la conferència “L’estratègia de producció hidràulica de FEDA” amb els desafiaments que presenta la gestió dels recursos hídrics, i el cap de producte de l’empresa espanyola Holaluz, Narcís Matabosch presentarà “Les fonts d’energia renovables: explorant complements a la hidràulica, la revolució de les teulades”.

Llavors es donarà pas a la taula rodona “La gestió i explotació dels recursos hídrics”, amb el director tècnic de Mútua Elèctrica, Joan Carles Grau, el cap d’àrea de Medi Natural Biodiversitat i Paisatge del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Maria Naudí i els esmentats Domènech Torra i Marta Domènech.

El segon dels blocs incidirà en la consciència sobre el consum d’aigua en les empreses i tindrà com a primera intervinent, Assumpció Majoral, membre de la direcció de Tag Systems SAU. Hi haurà també una segona ponència, “Innovació i digitalització del cicle integral de l’aigua”, a càrrec de Joan Rodés, director de nous projectes del Grup Heracles.

Un cop concloses aquestes intervencions tindrà lloc una segona taula rodona amb la mateixa Majoral, Joan Rodés i el director de BMS Consultoria Estratègica by BOMOSA, Albert Batalla. Finalment, el director de FEDA, Albert Moles serà l’encarregat de posar el punt i final a les jornades.