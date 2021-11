IA per a la detecció precoç del càncer de mama

El 19 d’octubre s’ha celebrat el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una data que serveix per a donar visibilitat a una malaltia que cada any provoca només a Espanya unes 6.000 morts, la gran majoria de dones. Segons l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), anualment es diagnostiquen a l’Eestat espanyol uns 33.000 nous casos, i la majoria es detecten a partir dels 40 anys, un moment en el qual es produeixen els canvis hormonals en els períodes de pre i postmenopausa.

Però també són nombrosos els casos que sorgeixen abans d’aquesta edat, per això és important la realització de revisions pautades per l’especialista en ginecologia, que determinarà quan serà més necessària la utilització d’eines de diagnòstic per imatge per a descartar l’aparició de tumors.

Principalment de la mamografia, que en els últims anys ha evolucionat notablement i les últimes innovacions estan començant a incorporar intel·ligència artificial per a evitar biòpsies innecessàries, evitant-li a les pacients proves més invasives. “Aquestes noves eines ens ajudaran a millorar els nostres diagnòstics, sobretot en aquells casos dubtosos. Sens dubte, en un futur no gaire llunyà serà imprescindible que aquestes tecnologies s’incorporin en tots els equips de diagnòstic”, assegura la Dra. Pilar Manchón Gabás, Regional Medical Director d’Affidea, grup sanitari especialitzat en el diagnòstic per imatge amb centres en diverses ciutats d’Espanya.

Treballant amb Fujifilm

En opinió de la Dra. Manchón, les últimes innovacions de tecnologia de diagnòstic per imatge de Fujifilm han servit per a millorar els diagnòstics de multitud de pacients, gràcies a les imatges nítides que aporten i a la seva alta resolució, al mateix temps que milloren la seva qualitat de vida, amb baixes dosis de radiació i processos menys incòmodes o invasius.

“Sens dubte, la mamografia digital va suposar un gran canvi, però actualment la mamografia 3D o tomosíntesis està sent una revolució a l’hora d’estudiar la mama. També l’ecografia, un altre pilar bàsic en el diagnòstic d’aquesta malaltia, ha millorat gràcies a l’automatització i a l’adquisició de tecnologies en 3D”, indica també l’especialista en patologia mamària.

Des del seu punt de vista, les ecografies mamàries en 3D seran molt més útils per a aquelles dones amb mames denses en les quals la mamografia resulta menys eficaç. Una novetat a la qual també s’afegeix la mamografia per contrast, desenvolupada per Fujifilm, que realça els tumors mamaris en la imatge millorant la seva detecció i aportant a l’especialista en radiologia una major informació funcional.

“Es tracta d’una prova alternativa a la ressonància magnètica de mama, gràcies al nostre sistema Amulet Innovality, que és més ràpid (15 minuts), més còmoda i segura per a la pacient, ja que se li proporciona una dosi de radiació molt baixa i la compressió del pit és mínima. A més, es realitza en un espai obert, eliminant la sensació de claustrofòbia que algunes persones senten en les màquines de ressonància, i és compatible amb pacients portadores de marcapassos”, afirma Ferrán Soler, Deputy General Manager de l’àrea de Medical Systems de Fujifilm España. “Són equips fàcils d’utilitzar i amb una bona qualitat d’imatge”, explica Manchón.

Per Tecnonews