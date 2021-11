Amàlia Vinyes afronta a Barcelona la darrera cita del Campionat d’Espanya de Resistència

El Circuit de Barcelona-Catalunya acull aquest cap de setmana (13 i 14 de novembre) la cinquena i darrera cita de la temporada del Campionat d’Espanya de Resistència (CER). L’andorrana Amàlia Vinyes arriba sense opcions d’aconseguir el títol, ja que la seva absència a la cita de València la penalitza a la general, però tancar l’any amb una victòria a l’única carrera de dues hores del certamen suposaria un enorme èxit.

Per a Amàlia, per tant, la cita de Montmeló suposa la quarta de la seva temporada de circuits, després d’haver estat a Navarra (on va guanyar una de les dues curses), Motorland Aragón (amb un quart lloc i un abandó) i Jerez (on va acabar segona en dues ocasions). En haver-se perdut la cita de València, les seves opcions de títol són nul·les, però un bon resultat a Barcelona la podria fer pujar llocs en una general en què actualment ocupa el sisè lloc.

En aquesta cursa, a més, Amàlia disposarà d’un Cupra amb canvi seqüencial. Un vehicle que no és tan competitiu com els Cupra d’última generació, però que li permetrà retallar alguna dècima amb els models més moderns. Tota ajuda serà poca per a una batalla, la de Barcelona, que es desenvoluparà durant un total de 120 minuts de cursa.

En paraules de la pilot andorrana, “poder córrer a Barcelona amb el Cupra seqüencial de Baporo ens permetrà estar més a prop dels nostres rivals, que porten cotxes de darrera generació. No tindrem el cotxe més competitiu, però almenys ens aproparem més, cosa fonamental en una cursa de dues hores. Confio que fem una bona estratègia que ens permeti estar a dalt a la classificació. I encara que no tenim opcions de guanyar el certamen, acabar l’any amb una victòria seria sens dubte un molt bon colofó al CER 2021, malgrat que tinc 30 segons més de parada a causa del handicap”.

La cursa de Barcelona arrencarà a les 10.05 del matí del diumenge, 14 de novembre.