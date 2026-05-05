El programa JovEmpren 2025 dona suport a tretze iniciatives liderades per joves

Tretze projectes emprenedors veuen la llum gràcies al programa JovEmpren2025, una iniciativa impulsada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports que té per objectiu donar suport a projectes liderats per persones joves i entitats sense ànim de lucre. En total, el programa ha destinat 34.750 euros a aquestes iniciatives, que destaquen per la seva innovació i pel seu impacte social, cultural, educatiu i comunitari. Entre les iniciatives seleccionades hi ha projectes de desenvolupament de bioplàstics, creació musical, festivals culturals, aplicacions digitals, revistes, serveis professionals i programes de prevenció i reducció de riscos, impulsats majoritàriament per joves d’entre 16 i 35 anys.
Durant l’acte, el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, ha posat en relleu que el programa JovEmpren s’emmarca dins dels objectius del Pla Nacional de la Joventut, que té com a finalitat impulsar l’esperit emprenedor de les persones joves. En aquest sentit, ha destacat que el programa vol facilitar eines i recursos perquè els joves puguin desenvolupar projectes propis, consolidar iniciatives emergents i contribuir activament al progrés del país.
De fet, els projectes beneficiaris del JovEmpren2025 abracen àmbits molt diversos, com la sostenibilitat, la música, les indústries culturals, l’emprenedoria digital, l’oci juvenil, la comunicació, la salut i la prevenció, així com la participació comunitària i associativa.
El secretari d’Estat també ha remarcat la importància de la col·laboració amb altres institucions del Principat, com Andorra Business, amb qui el Govern ha signat un conveni de col·laboració perquè participi com a assessor extern en matèria d’emprenedoria dins del comitè d’avaluació del programa, així com oferir formació específica en educació emprenedora als projectes seleccionats, reforçant-ne així la viabilitat i el creixement.
El programa JovEmpren s’adreça a joves amb residència legal, efectiva i permanent a Andorra, així com a associacions i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes al país que desenvolupin projectes d’interès general adreçats a la joventut. La iniciativa referma el compromís del Govern amb l’emprenedoria juvenil, la creativitat i la participació activa dels joves en la vida social, cultural i econòmica d’Andorra. Finalment, cal recordar que la convocatòria del programa JovEmpren2026 està oberta fins al 19 de juny, les sol·licituds es poden presentar a www.e-tramits.ad.