Hort per a principiants

Tenir un hort no només us ajudarà a tenir més consciència del vostre entorn, sinó que a més us ajudarà a relaxar-vos i a obrir els vostres horitzons d’enteniment.

El fet interessant d’això és que saltar la barrera de com fer-ho, prendre la iniciativa i convertir-se en hortolà és una cosa que tots podem fer i que fins i tot ho podem combinar amb les nostres activitats o treballs.

Molts us preguntareu, com començo? Com ho puc fer si visc en un espai petit? És per això que a continuació us deixem alguns consells per a principiants:

Primer de res cal dir que el millor és partir de poc. Potser escollint una o dues plantes. Quan us sentiu segurs amb un parell de plantetes, comenceu a augmentar el seu número. Quan ja sentiu més dominat el tema, és recomanable que penseu en el vostre hort o test hort.

És molt important abans de plantar qualsevol hortalissa o herba, conèixer les necessitats de la planta i en quina època de l’any es conrea. Preocupeu-vos de comprar una bona terra, nutritiva (idealment compost) i amb bon drenatge. Deixeu les plantes en un lloc de casa vostra on arribi la major quantitat de llum. Observeu dia a dia les vostres plantes, reviseu si el reg està bé.

Tenir un gran hort en un espai petit és una mica més complicat. Però vivint en un apartament podeu optar per certes alternatives de tenir diversos testos amb plantes, agrupades de diferents maneres, com testos penjants o horts verticals en alguna paret.

Per: Tot sant Cugat

Font: www.huertodeurbano.com