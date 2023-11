Horòscop del 6 al 12 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Amb la força dels teus desitjos més tendres i amorosos pots reconduir qualsevol relació. Assimila el que la vida vol que aprenguis. Treball: Sols decidir abans pel plaer que pel deure, rectifica i serà un encert.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Excel·lent setmana per a la reconciliació, per a parlar i promoure la unió, sents que tot surt bé i això et fa feliç. Treball: Temps de recompenses, d’assolir objectius, d’expectatives que s’estan complint.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Comunicar amb el cor és la teva màxima i en aquests moments no estàs a l’altura, intenta ser constant. Treball: Pactar és el teu fort quan treballes en equip, però aquests dies hauràs de renunciar als teus arguments i cedir.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Els astres t’afecten. El teu caràcter canviant et farà passar del riure al plor molt fàcilment. Treball: Busca el que uneix no el que separa, t’envolten moltes personalitats diferents i si ressaltes només el que és negatiu t’amargaràs, treu el millor d’ells.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Pren consciència de les possibilitats que tens respecte a la relació, no perdis el temps amb el que no et convenç. Treball: No pots retardar més una decisió que has de prendre i que t’angoixa, fes-ho ja.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Si sents que hi ha una persona en la teva vida que està abusant de les teves atencions, no la culpis. Esbrina per què t’afecta. Treball: Ho veuràs tot clar respecte a un acord que us beneficia a tu i a la teva empresa.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Si el teu cor està lliure i obert al canvi, tot pot passar perquè visquis una experiència inesperada. Treball: Si t’alteres, els plans no surten bé i condiciones el resultat amb una energia que s’allunya del que és rendible.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

L’emocional és el que més t’atrau i alhora el que més et complica la vida. És moment de sentir més que de pensar. Treball: Les teves paraules i el teu criteri s’imposen, però vigila amb les formes i la manera de parlar.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Hi ha comentaris que pots evitar si saps que ofens a algú. Mostra’t més diplomàtica i comprensiva. Treball: La falta d’objectius et fa sentir que la vida passa sense que succeeixi res. Elimina aquestes sensacions.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La teva gran capacitat de seducció es veu reforçada, pels trànsits planetaris. Si no tens plans sentimentals és perquè no vols. Treball: La setmana ve carregada de situacions que t’ajudaran a establir interessants contactes.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Setmana de reflexió. Si consideres que estàs donant molt i rebent poc, pensa si aquesta relació t’interessa. Treball: Si els teus assumptes professionals van bé, has de sentir-te feliç i si no és així, és alguna cosa que has de reconsiderar.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Ets algú de fortes emocions i t’agrada viure al límit, però amagues els teus sentiments per a no sofrir. Arrisca, val la pena. Treball: La confiança en els teus projectes és fonamental. És una gran oportunitat.