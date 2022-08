Horòscop del 22 al 28 d’agost

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Seran uns dies una mica complicats a casa, tot ve donat per la no acceptació que tindreu davant els problemes diaris i la necessitat que us parin més atenció del normal. El més complicat és que voldreu que us vinguin al darrera però us molestarà que ho facin. Aquest punt tant contradictori és el que us farà estar malament, el millor que podeu fer és intentar no pensar gaire i canviar la perspectiva.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

A vosaltres les coses us pinten força bé en molts aspectes i en el que millor serà en el dels amics que és on realment veureu que les coses canvien molt per a bé i us farà sentir contents i animats a continuar fent coses per canviar la vostra vida actual. És una bona cosa i crec que val la pena aprofitar que està passant així, ara bé, haureu de vigilar molt en l’aspecte dels diners que sembla que volen marxar i prou.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

És molt possible que us toqui estar molt pendents d’algunes persones grans de la família, la veritat és que es refien molt de vosaltres i seria interessant que els donéssiu allò que demanen que senzillament és una mica d’estimació i atenció. A banda d’aquest fet haureu d’estar ben contents que la gent del vostre entorn us estimi tal i com ho fa perquè se us mostren d’una manera oberta i sincera.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Les coses poden arribar a ser molt boniques quan tens bona relació tant amb la família, com amb els amics i especialment amb la parella, i em sap greu haver-vos de dir que al llarg d’aquests dies en el camp de la parella, sobretot, hi hauran una mica de malentesos i us caldrà ser molt pacients i molt raonables. Intenteu mirar d’entendre el perquè del que us passa i trobareu la solució, ànims.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

A vosaltres us costarà molt callar i escoltar, tot ve donat que necessitareu expressar amb totes les ganes el que sentiu i veieu, tampoc és tan greu, el problema és que això us farà estar molt pendents de les vostres coses i no escoltareu gaire el que us han de dir. Si podeu pareu de tant en tant i busqueu la manera de parar atenció al que us diuen, fins i tot pot ser molt interessant per a vosaltres, ja ho veureu.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Pot molt ben ser que tingueu algun conflicte amb alguna amistat de fa temps i estaria molt bé que féssiu per manera d’arreglar les coses abans que es trenqui una relació de fa temps i amb uns valors que valen la pena, sé que quan un s’enfada és difícil parar la ràbia interna, però us asseguro que sempre hi ha alguna manera de fer-ho i a la llarga s’agraeix i sempre s’aprèn alguna cosa bona.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Hi haurà moltes coses relacionades amb la família que us faran estar una mica neguitosos, no serà fàcil però haureu de buscar la manera de pensar en positiu davant el que us preocupa i buscar la manera d’agafar-vos-ho més amb calma per poder, si més no, estar més atents amb les vostres coses personals relacionades en el camp de la feina, on cal que pareu atenció al que es mou i us afecta.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Us envairà fàcilment una serietat que us desconcertarà, us costarà molt poder riure i semblarà com si la responsabilitat davant de les coses més racionals sigui quasi obligatòria. Només us demano que no us agafeu les coses tan a pit i que intenteu buscar la manera de riure, segur que us anirà molt millor. Per altra banda estareu molt bé a casa i hi haurà molt bon rotllo amb la figura de la mare.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Tindreu el camp de la feina una mica problemàtic, tot i que no estigueu malament en aquest aspecte hi haurà una sèrie de situacions que us faran buscar la manera de canviar les coses i de, fins i tot, canviar de lloc de treball. No us precipiteu que de vegades és important deixar passar una mica les coses i després tot es veu molt més clar. Sobretot estareu bé amb els amics, mireu de sortir força, tot anirà bé.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Serà com si tinguéssiu les antenes molt ben enfocades perquè estareu al cas de tot el que teniu al voltant i que us afecta, el millor de tot això és que podreu preveure les coses abans que passin i això us pot anar molt bé, ja cal que ho aprofiteu. Per altra banda, heu de mirar de ser mes detallistes amb la parella que està una mica fora de lloc i això d’estar perdut pot portar més d’un maldecap a la relació.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

El pensament principal és el de viatjar i el de fer un canvi d’aires, a poder ser canviar de cares, i això està bé, bàsicament perquè canviar és renovar i enriquir cosa que sempre obre portes a veure coses noves i a tenir més informació vàlida pel dia de demà. Viatgeu si podeu i si no podeu llegiu i observeu amb més atenció que segur que també aprendreu alguna cosa que no sabíeu fins ara.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Podeu estar ben contents que les coses es posin més bé del que us pensàveu. No cal preocupar-se per res, senzillament és important que busqueu la manera d’agrair tot el que us ve donat sense massa esforç o amb molt d’esforç. La veritat és que no importa si s’ha treballat molt o no, el més important és que les coses arribin i les puguem gaudir plenament i amb ganes, que per a això són.