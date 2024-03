Horòscop del 18 al 24 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Començareu a tenir uns dies de molt moviment, ja que hi ha moltes coses que us afectaran d’una manera exagerada, però no patiu que tot és de bon fer, només us caldrà un munt de paciència, això sí. De totes maneres allà on us sentireu millor serà a casa o amb la família, aquests us donaran molt de suport i us ajudaran a fer les coses d’una manera més fàcil, heu de deixar-vos ajudar que encara no en sabeu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Tot i que podeu passar nervis per dins, la veritat és que des de fora ningú us ho notarà, desprendreu una calma impressionant, motiu pel qual tothom us vindrà a demanar consell, estaria bé que us dediquéssiu una estona a pensar en el que vosaltres necessiteu. Per altra banda hi ha molta tendència a que us qüestioneu la vostra fe, o la fe de la gent que teniu al vostre voltant, no és res complicat ja passarà.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

El vostre problema més imminent serà la dispersió, amb això vull dir que el que us costarà més serà concentrar-vos per a fer les coses i per a escoltar el que us diuen, és important que sigueu conscients d’això perquè us pot portar algun problema, bàsicament en tema de feina i d’estudis. Us recomano que us esforceu a parar atenció i a estar pel que toca a cada moment, us podeu dispersar quan acabeu la feina.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La necessitat d’estar amb amics serà molt gran i també la de parlar de les vostres coses, és com si volguéssiu recuperar el temps perdut i no sabéssiu per on començar. Això de vegades ja passa, sobretot quan s’està una mica baix de moral, sort que recuperareu el temps perdut i no us costarà gens ni mica anar amb un bon somriure a la cara. Tingueu present que us serà fàcil lligar, ja podeu anar a tirar la canya.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Vosaltres haureu d’anar amb compte perquè direu el que penseu un pèl massa ràpid i algú se us pot enrabiar una mica. És important que penseu abans de dir segons què o si més no quedeu-vos les vostres opinions, només aquests dies per a no tenir embolics. Per altra banda us haig de dir que en tema d’estudis estareu molt bé perquè us podreu concentrar molt a l’hora d’estudiar i a l’hora de treballar.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Prendreu moltes decisions importants que us poden afectar el dia de demà, però sempre positivament, o sigui que no cal que patiu per res. És important que us dediqueu a estudiar i a posar-vos al dia de les coses que necessiteu per a viure millor. A mesura de protecció m’heu d’anar molt en compte amb el tema d’alimentació perquè podeu agafar algun tipus d’infecció per menjar alguna cosa en mal estat.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

És important que aneu amb compte amb els diners, ja que tenen tendència a marxar molt ràpid i per coses que després veureu que no us fan falta o que no valien la pena. Aneu amb els ulls ben oberts i no deixeu que us enlluernin les petites coses, penseu abans de gastar. Per altra banda, estareu molt bé en tema familiar, sobretot amb els germans hi haurà molt bona connexió, aprofiteu-ho molt.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu la necessitat de parlar i explicar un munt de coses, i no està gens malament, és molt bo que us pugueu desfogar i sobretot que pugueu explicar el què us passa realment. A part d’això també tindreu la necessitat d’ajudar als demés, no us espanteu però sentireu com que hi ha alguna cosa que us atrau i us porta a fer costat a persones que tenen algun problema de salut, si podeu ajudeu-los sense dubtar.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Encara que hi hagi moments en els quals no sortiríeu de casa, alguna cosa us empenyerà a sortir, i ho heu de fer perquè les vostres solucions estaran fora de casa i amb la gent més diversa que us pugueu imaginar, o sigui que res de tancar-se i a conèixer gent que ja us convé. També podeu tenir present que se us despertaran idees noves per a poder emprendre nous projectes que poden ser molt bons.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Estareu a la vostra salsa, hi ha molta energia en vosaltres i sembla que res no us pot parar, de fet és la il·lusió i els ànims el que fa que puguem viure millor i vosaltres al llarg d’aquests dies és el que notareu dins vostre. Això és molt bo i té molt de mèrit. Ja cal que ho mantingueu tant temps com pugueu. En el camp dels diners heu d’anar una mica en compte perquè la cosa està una mica perillosa.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

De vegades sou una mica radicals en els vostres pensaments i ara portareu uns dies força complicats en aquest aspecte, cosa que pot ser un problema. No estaria de més que intentéssiu reflexionar abans de disparar els vostres pensaments. Per altra banda heu de mirar de sortir a passar-ho bé amb la gent amb qui us sentiu bé perquè us cal distreure-us i divertir-vos ballant i rient sense parar.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tindreu molta inspiració per a escriure i per a construir ja bé sigui música, com poemes com senzillament sabreu fer lligar les paraules amb els vostres moviments deixant bocabadada a la gent que us coneix. Tot serà harmonia i, fins i tot, a vosaltres se us farà estrany però us agradarà viure aquesta experiència, ja que no parareu de somriure. Aprofiteu la sensació de felicitat que tindreu, serà molt bona.