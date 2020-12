Els Bessons heu d’escoltar els consells del 14 al 20 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La solució al teu problema està en la manera d’enfocar-lo. Demana respostes i les tindràs, però atén abans de res al teu cor, que expressarà els teus autèntics sentiments. Treball: genera optimisme al teu al voltant. La teva voluntat i entusiasme són contagiosos, utilitza’ls.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Si el que vols és causar una impressió immillorable sigues genuïnament tu, sense artificis ni falses postures. Treball: hi ha moments en què et demanen més i tu has d’estar disposat a posar de la teva part, sobretot si es tracta d’acabar una feina.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Escolta els consells que et donin, poden ser claus per resoldre un petit conflicte sentimental. Les teves emocions estan regirades i tendeixes a anar massa de pressa. Treball: fes les coses amb calma i controlaràs la situació. Posa-ho en pràctica.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Si les teves emocions estan experimentant un canvi, si la teva felicitat depèn més de tu que d’uns altres, és perquè estàs perdent la por a estimar, segueix evolucionant. Treball: l’ambició ha d’ajudar-te a impulsar nous objectius.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

L’amor és per gaudir-lo no per sofrir-lo, busca el que no et permet gaudir d’aquest sentiment i canvia. Treball: aconseguiràs aliats posant-te en disposició d’acceptar consells, punts de vista que t’ajudin a veure les coses de diferent manera.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Vigila amb els malentesos, amb les paraules que expresses i que creus escoltar. Les presses no ajuden a establir una comunicació clara i sincera. Treball: no es tracta de saber qui és o no el culpable d’una situació, sinó d’evitar mals rotllos.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Una setmana de sobresalts, sobretot pel desenllaç positiu d’una situació familiar que et desconcertarà. Treball: si comparteixes treball amb la família, no és fàcil saber quines són les teves prioritats. Aquests dies podries haver d’escollir i no et serà fàcil.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No estàs en un atzucac, tens a algú vetllant pels teus interessos. Són aquesta classe de relacions que es manifesten en el moment més oportú. Treball: comprova abans de lliurar-lo, repassa-ho tot minuciosament per no cometre cap error.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El teu optimisme, les teves ganes d’estar bé amb tothom és quelcom que entendreix els altres. És el moment de fomentar trobades. Treball: et compensaran per un treball que no et van pagar, però deixa-ho tot clar per no tornar a passar pel mateix.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si tens clar el que vas fer per solucionar un problema sentimental passa a l’acció. Recupera la teva capacitat d’entusiasme i fomenta les teves il·lusions. Treball: les distraccions poden ser la nota discordant de la setmana. Revisa bé la teva agenda.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Les demostracions afectives per part dels que t’estimen t’arribaran a emocionar. Et mostraràs extremadament sensible a l’afecte. Treball: una setmana d’èxit que pot manifestar-se en excel·lents perspectives als projectes que tinguis en ment.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La teva susceptibilitat estarà a flor de pell i el millor és que fugis quan sentis que hi ha tensió. Estàs donant massa importància a un problema que no la té. Treball: activa el teu pla de revitalització professional, no et llencis per l’entusiasme d’uns altres.