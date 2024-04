Hoquei gel: Espanya assegura medalla amb una plàcida victòria contra Bèlgica a Canillo (8-0)

Jugada d’atac de la selecció espanyola femenina d’hoquei gel davant Bèlgica (RFEDH)

El Palau de Gel de Canillo ha viscut aquest dimecres una altra nit de bon hoquei gel ofert per la selecció espanyola, que segueix amb pas ferm al Mundial d’Andorra el seu camí cap a l’or després de derrotar amb facilitat Bèlgica per 8 a 0, selecció que aquest any havia pujat des de la Divisió IIB.

El matx no ha tingut història per a l’equip entrenat per Juan Bravo, que ja des del primer temps s’ha avançat amb un 4-0 que ha descartat pràcticament qualsevol opció a la sorpresa belga. Des d’allà, un còmode domini espanyol ha anat augmentant la diferència fins al resultat final; amb gols de Vega Muñoz, Haizea Fernández de Romarategui (2), Nerea Giménez, Sofia Scilipoti, Claudia Castellanos, Paula Moreno i Paula Giménez.

A més, cal destacar que l’equip nacional espanyol és l’únic que transcorregudes les primeres tres jornades manté la porteria a zero gràcies a la bona feina d’Alba Gonzalo i Carolina Moreno; a més de ser el millor en atac amb un total de 19 gols a favor.

El proper duel d’Espanya serà aquest dijous davant de Chinese Taipei, a partir de les 20 hores, a través d’RTVE Play.