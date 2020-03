Tenir els cabells fins suposa un maldecap per a molts homes. Per sort per a tots ells, la falta de densitat pot combatre’s amb productes específics per a aquest fi i, també, triant adequadament el tall de cabell. Si és el teu cas, la nostra primera recomanació és que demanis assessorament als qui més saben sobre el cabell: els perruquers. Nosaltres hem parlat amb tres súper top perquè ens expliquin els truquets que han de conèixer tots els homes amb cabells fins.

Parlen els experts… Pren nota!

El barber Jordi Pérez, propietari de La Barberia de Gràcia a Barcelona, ho té clar: «Tots estem d’acord que el cabell és una part molt important de la nostra imatge i que, per molt que hi hagi calbs il·lustres amb una imatge molt potent, on es posi una bona cabellera que es tregui qualsevol calba, encara que la llueixi Bruce Willis, Jason Statham o Dwayne Johnson».

El seu consell, en cas de tenir els cabells fins, és “jugar amb els volums del cabell, potenciant al màxim la zona superior, que és sempre on la manca de cabell és major”. Això s’aconsegueix “tallant dels costats i de darrere tot el que puguem, sempre que sigui adequat per a les faccions. Després escalarem la zona superior per a llevar-li pes i afavorir que guanyi volum. Finalment, pentinarem adreçant el cabell cap endavant, cobrint les entrades, i aplicarem un producte que sigui mat, voluminitzador i que aporti densitat”.

Per part seva, David Rodelas, fundador la perruqueria Rodelas, també a Barcelona, reconeix que “els cabells fins és una constant dins de l’estil masculí o fins i tot la pèrdua de densitat en la zona de les entrades. Davant aquest problema, moltes persones decideixen deixar més longitud de cabell amb l’objectiu de compensar la falta de densitat. Però, des d’un punt de vista professional, tenim alguns consells per donar”. Aquests consells són els següents:

1- No deixis el cabell molt llarg ni molt curt. Cerca una mesura mitjana perquè així aconseguiràs que el cabell s’elevi més, donant sensació de més volum i densitat.

2- Usa productes que elevin l’arrel. El cabell fi, si està en contacte amb la pell, de seguida s’embruta i agafa mal aspecte. Aquests productes poden ser des de xampús en sec fins als pols voluminitzadors.

3- La paraula ‘thickening’ sempre va associada a productes que t’afavoriran, tant pel que fa al pentinat com a la higiene. No t’oblidis!

4- Trenca el mite: rentar el cabell diàriament no és dolent, i menys encara si el teu cabell és fi. Hauries de rentar-ho diàriament amb un xampú neutre i ph entorn del 5.4.

5- Fes-te reflexos de color amb un to una mica més clar que el teu propi color natural. Recorda que el ros dóna més sensació de quantitat de cabell.

La perruquera Olga García, propietària del saló Olga García Estilistas en Cabezón de Pisuerga, Valladolid, coincideix també que “el que millor els ve als homes amb cabells fins és un tall mitjà. Hem d’evitar els cabells molt rapats perquè sinó se’ls veu massa el cuir cabellut, un dels principals problemes dels cabells fins i poc abundants”.

A més, assenyala que “un altre dels aspectes importants és la pròpia textura del cabell: si és arrissat o té ones, hem d’aprofitar-ho fent ús de productes texturitzants perquè el cabell agafi més volum i tingui, aparentment, més densitat. En canvi, si és molt llis, és millor intentar fer capes més senceres perquè aquesta densitat augmenti. Fer serrells més sencers és un altre dels camins que tenim per a guanyar densitat”.

Alguns productes que t’ajudaran a guanyar densitat

La marca Sebman ha incorporat tres nous productes a la seva gamma, dissenyats específicament per a engrossir el cabell masculí i donar la sensació de més quantitat. ‘The Boos’, un xampú espessidor que refresca i texturitza per a obtenir un cabell molt més gruixut (P.V.P:14,30€); ‘The Booster’, un tònic que espessa i deixa una veritable sensació de frondositat, com si tinguessis 6.000 cabells més (P.V.P: 30,30€); i ‘The Joker’, un esprai de texturització 3 en 1 que refresca, texturitza i espessa a l’instant el cabell (P.V.P:18,80€). Els tres han estat elaborats a base de guaranà, que aporta energia i resistència de manera natural.

La crema Control Mate de Salerm Cosmetics Homme proporciona fixació d’aspecte sec, ideal per a cabells fins o mitjans en els quals es busca aconseguir més volum i control. La seva fórmula prevé la deshidratació del cabell, aportant suavitat i volum. A més, ho cuida i protegeix d’agents externs. Des de la signatura recomanen combinar-la amb la cera en pols de fixació lleugera ‘Styling Dust’, que aconsegueix elevar qualsevol pentinat, per a aconseguir una sensació visual de major densitat i quantitat de cabell. El preu recomanat de la cera mat és de 15,60€ i el de la cera en pols 10,90€.

Redken Brews també té productes per a aquesta fi. Destaquem ‘Thickening Champú’, que aconsegueix endurir la fibra capil·lar al mateix temps que neteja el cabell, evitant el trencament i la falta de densitat. El seu preu: 17,80€. Els mateixos resultats proporciona ‘Thickening Spray’: un cabell més fort, protegit, saludable i amb aparença de major densitat. El seu preu: 43,10€.

‘Nioxin 3D Intensive Diaboost Hair’ és el tractament intensiu de Nioxin per a aportar densitat capil·lar. Ho aconsegueix gràcies a la tecnologia HTX, que enforteix des de l’arrel i aconsegueix engrossir el cabell per a donar un efecte de densitat. La seva principal qualitat resideix a deixar el cabell molt més manejable i gruixut. El seu preu: 44,50€/100ml i 63,40€/200ml. A més d’en els salons de perruqueria de la marca, pots trobar aquest producte en El Corte Inglés

