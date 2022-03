Homenatje a Joan Roure amb un concert el 2 d’abril al Centre de Congressos

Andorra la Vella retrà un homenatge en forma de concert al músic i compositor Joan Roure (1921-1990), qui va ser tot un referent de la cultura a la parròquia i al país. Serà el pròxim 2 d’abril, dissabte, a les 6 de la tarda al Centre de Congressos i l’accés serà gratuït i obert a tothom.

Així ho ha anunciat el conseller de Cultura i de Promoció turística, Miquel Canturri, que ha ressaltat que “des del Comú d’Andorra la Vella volem amb aquest acte contribuir a difondre el ric patrimoni musical andorrà i recordar que Joan Roure va ser una peça clau en la projecció de la nostra cultura i identitat“.

Entre d’altres, Joan Roure va estar des dels anys 60 al capdavant de l’Orfeó andorrà, i sota la seva tutela l’entitat va guanyar una gran presència al país, formant part activa de la vida tradicional i cultural (diada de Meritxell, actes oficials, diades d’agermanament amb altres ciutats…). Als anys 80 també va començar la seva activitat docent a l’Institut de Música deixant una gran empremta: va ser pioner en la creació d’agrupacions musicals amb estudiants, el que va donar una empenta i un estímul al col·lectiu docent, i també va apropar la música als menuts de la parròquia a través de les caramelles, que va difondre dins i fora d’Andorra.

En la seva faceta de compositor, Joan Roure va deixar un important llegat sardanístic, entre el qual destaquen l’Andorrana i Bonica Andorra, per citar algunes de les músiques que han esdevingut més emblemàtiques i populars. A més, per a l’Esbart Dansaire la figura de Roure també va ser essencial, ja que va compondre obres que amb els anys s’han convertit en un referent de la cultura popular, com Ball de Fallaires o Carnestoltes d’Andorra.

El concert del pròxim 2 d’abril s’emmarca en els actes del 40è aniversari de l’Institut de Música i estava previst, inicialment per al març del 2020. Però a causa de la situació sanitària s’ha hagut de posposar fins ara. El recital, tal com ha concretat David Sanz, cap de servei de l’Institut de Música, reunirà a l’escenari una trentena d’estudiants del centre, ja que hi participaran l’Orquestra i un grup d’alumnes d’instruments de vent, que interpretaran peces del mestre Roure sota la direcció de l’exalumne del centre i músic professional Àlex Arajol. Al concert s’interpretaran cinc de les peces més emblemàtiques de Joan Roure: Bonica Andorra, Aplec a Meritxell, El Porrer, Carnestoltes d’Andorra i Farandola d’Andorra.

A més, l’acte comptarà també amb les actuacions de l’Orfeó andorrà i l’Esbart d’Andorra la Vella. A tot plegat, i amb la voluntat de contribuir a difondre el ric patrimoni musical andorrà, se sumarà l’edició d’un CD amb aquests cinc temes del mestre Roure, que estarà disponible el mateix dia del concert.

Per la seva banda, Jordi Sabata, coordinador de l’Institut de Música, ha destacat que el concert s’inscriu en els objectius del centre educatiu, com és participar activament en la vida social i cultural de la parròquia d’Andorra la Vella i oferir un ensenyament musical de primer nivell.