Territori licita la fase I del projecte de millores hidràuliques al riu Estret d’Encamp

El Govern ha aprovat la licitació del projecte de millores hidràuliques en fase I al riu Estret d’Encamp. Els treballs definits al projecte permetran millorar les condicions hidràuliques del riu Estret d’Encamp, especialment just per damunt el carrer de l’Hort de Godí.

Les obres consisteixen a realitzar una esbrossada i decapat de la zona afectada pels treballs amb l’execució de murs de maçoneria en el marge esquerre del riu Estret per protegir la terrassa de l’edificació existent i el carrer (actuació sobre uns 55,0 metres). A més, també es preveu la realització d’emmacats del llit del riu aigües avall de la petita conca de recepció per accelerar les aigües i netejar la zona de confluència amb el ramal lateral i la realització de murs en el ramal lateral i en el marge dret per conduir correctament les aigües en la bona direcció amb el riu Estret.

El concurs és nacional, procediment obert i modalitat ordinària. El plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta a la pàgina web www.tramits.ad o es pot recollir al Servei de Tràmits del Govern. Les ofertes hauran de presentar-se en sobre tancat fins al dia 13 d’abril del 2022. L’hora límit serà la del tancament del Servei de Tràmits d’aquest dia.