Hocine Haciane és el nou director tècnic de la FAN

El nedador Hocine Haciane s’ha convertit en el màxim responsable de la natació andorrana després de ser nomenat nou director tècnic de la FAN. Així ho ha anunciat el president de la federació, Joan Clotet, en un acte que s’ha desenvolupat a la seu d’Andbank. Amb aquest nomenament, la intenció és donar un impuls a la base de la natació andorrana, ja que es tracta d’una persona del país que ha lluït els colors d’Andorra en competicions nacionals i internacionals durant més de disset anys, “i la meva experiència la puc traslladar als nedadors que ara estic portant”, ha explicat.

Així, la idea és reforçar la base “i motivar els infants per a les últimes competicions” de la temporada, així com posar el focus en els reptes de l’any vinent. En aquest sentit, ha declarat que el principal objectiu fixat és aconseguir alguna medalla en els Jocs Olímpics que se celebraran a París el 2024.

Abans d’assolir aquest repte, però, al davant encara hi ha competicions internacionals com és el cas dels Jocs dels Petits Estats de Malta 2023, “que serà un test” per avaluar el nivell dels nedadors andorrans, així com campionats d’Espanya o d’Europa, que atorguen un alt reconeixement als atletes si aconsegueixen pujar al podi donada la complexitat de les competicions. Més endavant també es vol assolir un bon paper en els Jocs dels Petits Estats que acollirà Andorra el 2025. “Tinc una base molt bona de nens i nenes amb moltes qualitats. Els estic enfocant en què no tinguin por de somiar”, ha manifestat.

Al seu torn, Clotet ha posat en relleu que el nou director tècnic de la FAN “és el millor nedador de la història de la natació“, al qual se li va encarregar un nou projecte pels anys vinents “que ens ha agradat”. Haciane, a més, compta amb el suport de la junta, però també dels entrenadors dels clubs de natació del Principat, ja que s’ha arribat a un pacte per anar tots a una i tenir més força.

Així mateix, el sotsdirector general Banca País d’Andbank, Josep Maria Cabanes, ha destacat que “en el seu dia vam apostar per l’esport de base” i, de fet, des de la FAN “estan enfocats en això”. Respecte d’Hacine, l’ha definit com a una persona en la qual els joves i els infants “es poden emmirallar, trobar un al·licient i una motivació”. Així mateix, s’ha mostrat satisfet que el nou càrrec l’ocupi algú “de la pedrera que ha assolit tots els objectius que podia assolir amb els colors nacionals”.

Dificultat en els entrenaments i Jocs de Tòquio

D’altra banda, tant Clotet com Haciane han posat en relleu les dificultats que ha suposat no poder entrenar en una piscina olímpica de 50 metres com la que compta el Centre esportiu dels Serradells. De fet, que encara no estigui habilitada després de l’incendi és un greuge pels nedadors més petits, que no han pogut entrenar encara en una piscina d’aquestes característiques abans d’endinsar-se en competicions internacionals.

L’esperança, per tant, està fixada en el fet que l’equipament pugui tornar a estar habilitat de cara a l’estiu del 2022. “Les nostres competicions són en piscines olímpiques i tenim benjamins que encara no han nedat gairebé en elles, i això és una llàstima. De vegades ens trobem en aquesta situació de falta d’infraestructura”, ha indicat Haciane.

A l’últim, Clotet s’ha referit a la participació andorrana en els Jocs Olímpics d’estiu que acollirà Tòquio entre el 23 de juliol i el 8 d’agost d’enguany després d’haver estat ajornats el 2020 a causa de la pandèmia. Andorra vol aprofitar les dues places universals de les quals és posseïdora (una masculina i una altra femenina) però hi ha certs impediments amb el COA, que ha d’avaluar el nivell dels atletes per permetre la seva participació en el certamen.

En aquest punt, Clotet ha assegurat que “ho estem treballant des de fa molts dies, tenim reunions amb el COA, i sobretot amb el president”. “La nostra posició és la mateixa de sempre, demanem que puguem aprofitar les dues places que tenim amb universalitat”, i pel que fa als nivells dels atletes Nàdia Tudó i Bernat Lomero, ha explicat que amb la situació actual “és complicat entrenar” i complir amb tots els requisits.

Finalment, ha dit que “tenim marge fins al dia 18 o 19” i, per tant, serà en aquestes dates quan es coneixerà el desenllaç de la problemàtica. El que tenen clar des de la FAN, però, és que si no hi van “aquí l’únic que perd és l’esport andorrà“.