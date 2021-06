El Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix enguany una cinquantena de concerts

Ja s’han posat a la venda les entrades anticipades per assistir a la 10a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), en què participen 33 municipis pirinencs. L’esdeveniment musical, que arrencarà el 2 de juliol i s’allargarà fins al 22 d’agost, afegeix enguany la incorporació de la Vansa i Fórnols, Isona i Conca Dellà i Tiurana.

Després d’un any d’aturada a causa de la pandèmia de la COVID-19, el programa inclou 48 concerts, que aniran a càrrec de 20 grups i solistes de prestigi. A l’Alt Urgell es duran a terme concerts a la Seu d’Urgell, Organyà, Cornellana, Castellciutat, Vilanova de Banat i Estamariu. Com a principal novetat destaca la producció pròpia inaugural, amb el conjunt Ensemble Brudieu i el concert Officium Defunctorum Urgellensis. Es tracta d’un treball encarregat als musicòlegs Màrius Bernadó i Bernat Cabré, que han partit de la feina que ha fet la Universitat de Lleida en l’àmbit de la recuperació patrimonial.

Com en les darreres edicions, les entrades tenen dues tarifes diferenciades, la normal o la reduïda (entre els 10 i els 20 euros) en funció del tipus de grup, el lloc on es fa el concert i el moment en què es compren les entrades. El preu és sensiblement més econòmic si s’opta per comprar-les de manera anticipada a les oficines de turisme, als ajuntaments o la pàgina web del FeMAP. L’altra alternativa és adquirir-les directament a la taquilla, que obrirà una hora abans del concert. Finalment, hi ha l’opció de fer-se amic del FeMAP per 10 euros, el que suposa tenir entrada reduïda a tots els concerts.

Aposta pel patrimoni local i la natura pirinenca

El FeMAP no només se centra en la música i en apropar els artistes de diversos països d’Europa al Pirineu, sinó que també aposta pel patrimoni local i la natura pirinenca oferint vistes guiades, degustacions o activitats culturals incloses en el preu de l’entrada. Així mateix, la proposta inclou el FeMAP social, que acosta la música antiga a les persones més vulnerables.

D’altra banda, s’hi han vinculat paquets turístics que combinen les entrades dels diferents concerts del festival amb allotjament. Enguany hi ha nou ofertes diferents. Ja estan a la venda i es poden adquirir a www.packsturisticsfemap.cat.