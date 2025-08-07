Com hauria de ser l’alarma de casa teva?

Decidir el sistema d’alarma ideal per a la teva llar és una inversió en tranquil·litat. Amb tantes opcions al mercat, és molt important entendre què fa que una alarma sigui realment efectiva i s’adapti a les teves necessitats. En primer lloc, considera la connexió a una Central Receptora d’Alarmes (CRA). Aquesta és la característica més important.
Un sistema connectat a una CRA significa que, davant qualsevol salt d’alarma, professionals verificaran la situació i avisaran les forces de seguretat si és necessari. Això garanteix una resposta ràpida i eficaç, fins i tot quan no ets a casa.
Els sensors són el cor del sistema. Hauria de tenir sensors de moviment interiors, preferiblement amb tecnologia pet-friendly si tens mascotes, per a evitar falses alarmes.
La integració amb la domòtica és un plus modern. Moltes alarmes actuals es poden gestionar des d’una aplicació mòbil i et permeten activar i desactivar el sistema remotament, rebre notificacions i fins i tot visualitzar imatges en temps real si hi ha càmeres integrades.
No oblidis la dissuasió visual. Cartells i plaques d’alarma visibles ja són un element dissuasiu important.
