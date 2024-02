L’esquí de fons andorrà ja és d’or amb Gina del Rio campiona del món júnior

Gina del Rio dalt de tot del podi (AndorraDifusió)

L’esquiadora andorrana de fons, Gina del Rio, ha començat el Mundial júnior per la porta gran, a Planica, Eslovènia. La fondista del Principat s’ha penjat la medalla d’or en la prova esprint, en un dels millors, si no el millor, resultat de l’esport andorrà en categories de base.

Del Rio arribava al Mundial com a líder de la Copa d’Europa, un campionat continental on no participen les esquiadores escandinaves, tradicionalment grans dominadores de la disciplina. Aquest aspecte obligava a afrontar amb humilitat la cita amb el mundial júnior.