Guanyadors de la 1a edició del concurs literari de relats i microrelats sobre els drets humans

Autoritats i personalitats a la primera fila de l’acte (Consell General)

El Consell General i el Raonador del Ciutadà han organitzat, aquest dimarts el lliurament de premis de la primera edició del concurs literari de relats i microrelats sobre els drets humans, en el qual han participat 22 estudiants de segona ensenyança, batxillerat i formació professional matriculats en qualsevol dels tres sistemes educatius del país. El lliurament ha tingut lloc al vestíbul del Consell General en el Dia Universal dels Drets Humans.

El mateix Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, organitzador dels premis, ha agraït “la participació i compromís dels infants i joves que han pres part en una temàtica com és el foment i la promoció de la defensa dels drets humans en un moment global com l’actual” i ha anunciat una segona edició per a l’any vinent davant de l’èxit de participació amb 24 alumnes del país.

Prèviament a la intervenció de Cañada, el Síndic General, Carles Ensenyat, ha fet un esment especial al valor del Dia Mundial dels Drets Humans i que es faci un acte commemoratiu com aquest, “precisament al Consell General, una institució que està per a promoure la defensa dels drets humans”.

Abans del lliurament dels premis, el catedràtic Joaquim Brugué ha impartit una conferència titulada “Els drets de la ciutadania: De les lluites del passat als reptes del present”, en què ha fet un relat del progrés a les societats actuals.





Finalment, s’ha procedit al lliurament dels premis que han estat els següents:

Categoria Mare Teresa de Calcuta: microrelat, primer i segon curs de segona ensenyança o equivalents.

1 Premi: La pintora Naiara Frantica, Núria Regué, escola andorrana 2a Ensenyança.

2 Premi: La nova vida d’en Joan, Max Fenés, Sant Ermengol.





Categoria Nelson Mandela: microrelat, tercer i quart curs de segona ensenyança o equivalents.

1 Premi: El diari d’en Dimitri, de Jaume Torres, British College.

2 Premi: Tinc un nou amic, Laia Domene, Sagrada Família.

Menció especial: La glotofòbia no és un mal menor, d’Oriol Martí, Sagrada Família.





Categoria Martin Luther King: relat, batxillerat i formació professional o equivalents.

1 Premi: Cadenes de silenci, de Jan Jethani, del Santb Ermengol

2 Premi: Atrapada en el record, de Maximiian Karrer, del British College





El jurat ha estat format per Esther Fenoll, Robert Pastor i Júlia Fernández.