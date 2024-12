Roger Puig, 6è al supergegant FIS previ a la Copa del Món, a Steinach am Brenner

Roger Puig, a Steinach am Brenner (HORIT / FAE)

L’esquiador de para esquí, Roger Puig, es troba a Steinach am Brenner (Àustria), on aquesta setmana comença la Copa del Món per a ell en les disciplines de velocitat. Avui dimarts s’ha disputat un primer supergegant FIS, previ a la gran cita de la setmana, i en el qual l’andorrà ha estat 6è. La jornada d’avui tenia previstos dos supergegants, però finalment només se n’ha disputat un, ja que hi ha hagut moltes interrupcions per caigudes i al final la cursa ha durat massa.

L’organització, tot i que els equips han demanat de poder fer la segona carrera, ha decidit no dur-la a terme. Puig, en tot cas, ha estat 6è amb +0.48 respecte al guanyador, el francès Jordan Broisin, que s’ha imposat amb 54.74. Segon ha estat el també francès Arthur Bauchet a 0.08 i tercer el suec Aaron Lindstroem a 0.16. Puig ha acabat a només 0.32 del podi.

Des de l’equip han explicat que amb els nous factors establerts els temps queden “més correctes i hi ha més competició”. És un bon resultat el d’avui per al Roger abans de la Copa del Món que tot just comença demà amb un primer supergegant. Segons l’equip, el Roger s’ha sentit molt bé, amb bones sensacions, fent una bona baixada tot i que el mateix esquiador assegura que podia haver estat més net.

Demà dimecres, Copa del Món de supergegant a Steinach am Brenner, dijous de combinada alpina i divendres novament de supergegant.