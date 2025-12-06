Gualbert Osorio rememora en un llibre els primers 20 anys de Ràdio Valira

Ràdio Valira. Vint anys d’un mitjà dedicat a la comunicació (1985-2005) és el títol del llibre que publica Gualbert Osorio de la mà d’Anem Editors, en el qual recull les vivències en primera persona sobre el naixement de la primera emissora en FM de la història d’Andorra. En el volum explica l’impacte que va tenir en el panorama radiofònic andorrà i de l’Alt Urgell després del tancament de Ràdio Andorra i Sud Ràdio, així com l’evolució de les seves primeres dues dècades a través d’anècdotes, reptes tècnics i lluites legals.
L’obra és la crònica d’un projecte valent i ambiciós, però també proper i arrelat a la gent del país, amb retransmissions històriques, vocació de servei públic, gestos de solidaritat i una aposta decidida per la informació de proximitat. Una trajectòria que va fer de Ràdio Valira una de les principals veus del país.
El volum arriba a principis d’aquest desembre a les llibreries, just una setmana després que Osorio fos guardonat amb el premi Àgora cultural pel seu rigor informatiu, ètica i dedicació a la cultura. A més, compta amb un pròleg de la periodista, Noemí Rodríguez, que va treballar al costat d’Osorio durant molts anys, i un epíleg d’Eduard Navarro, actual director de l’emissora.
Amb aquesta publicació, Anem Editors ha volgut contribuir a donar difusió a la història recent del país i a homenatjar també la figura de Gualbert Osorio per tal de preservar el seu llegat periodístic al país.