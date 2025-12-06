Arriba Beaver Creek, tercera cita de la Copa del Món per a Joan Verdú: “Em sento molt competitiu”

Aquest diumenge arriba la tercera prova de la temporada de la Copa del Món de gegant masculí, amb Joan Verdú a la sortida. Serà a Beaver Creek, la segona parada del ‘tour’ del circ blanc pels Estats Units. La cita serà diumenge a la tarda, la primera mànega a les 18:00h i la segona a les 21:00h. I, tots, pendents de la meteorologia, que està sent dura els últims dies a Beaver Creek. L’equip andorrà ha estat entrenant per a preparar aquesta segona cita nord-americana, després de la 16a posició que Verdú va aconseguir a Copper Mountain fa poc més d’una setmana.
La primera mànega està prevista per a les 18:00h, i en aquest punt arribarà el moment per a Verdú per a sortir a per totes i assolir el millor resultat possible. Els últims dies l’equip ha estat entrenant per tal de corregir i buscar solucions als problemes que va tenir a Copper, per tal de fer la millor cursa possible ara a Beaver.
L’andorrà arriba a Beaver Creek després d’haver estar 12è a Sölden i 16è a Copper Mountain. Ara mateix suma 37 punts en la Copa del Món de gegant, on ocupa la 13a posició.
Joan Verdú, esquiador: “Tot preparat per a la pròxim Copa del Món, aquest diumenge a Beaver Creek. Durant la setmana vam analitzar bé els errors que van haver-hi la carrera passada, i les coses bones, i hem intentat arreglar-ho. El feeling és molt bo, em sento molt competitiu, falta en carrera ajustar un parell de coses. Beaver Creek és una carrera que tots coneixem la pista, intentarem adaptar-nos a la méteo, perquè pinta bastant complicat, però estem molt motivats i amb ganes de competir”.