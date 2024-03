Govern i AR+I exploren a Màlaga la possibilitat d’implementar un parc tecnològic a Andorra

A la imatge, Marc Saura i Vanesa Arroyo (AR+I)

El secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura i la gerenta d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Vanesa Arroyo, han visitat aquesta setmana el Transfiere Fòrum Europeu per la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que s’ha celebrat a la ciutat espanyola de Màlaga amb l’objectiu, segons ha explicat Saura, “d’estrènyer la col·laboració amb entitats europees que ajudin a impulsar l’àrea de la innovació a Andorra”.

Transfiere ha centrat la seva tretzena edició en la recerca d’iniciatives que consolidin la innovació territorial per a impulsar la transformació de les regions. El Fòrum ha incidit en la col·laboració entre els territoris per mitjà de les seves polítiques d’innovació, com l’ús de la intel·ligència artificial i el Big Data en la gestió de la sobirania de les dades.

Saura ha valorat positivament la visita perquè “hem aprofitat per a treballar conjuntament amb l’Associació Internacional de Parcs Tecnològics per a l’impuls de l’àrea d’innovació d’Andorra i la possible implementació d’un parc tecnològic al país”. La delegació andorrana també ha visitat el Màlaga Tech Park, un espai “consolidat mundialment”, ha dit Saura, “que aporta a la regió una diversificació econòmica d’alt valor afegit”.

De la mateixa manera que AR+I, el Màlaga Tech Park forma part de l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics (IASP) i contribueix a l’impuls de l’economia regional i la diversificació de la comunitat. El formen unes 650 empreses i factura més de 2.700 milions d’euros, una xifra que representa el 8,6% del PIB de la ciutat andalusa.

De la seva banda, la gerenta d’AR+I, Vanesa Arroyo, ha explicat que la visita ha servit per a “seguir de prop les tendències actuals en l’àmbit de la transferència de la tecnologia i la creació d’oportunitats en tots els àmbits que requereixen d’una innovació puntera i transformativa, que aporti solucions a problemàtiques socials, demogràfiques, de recursos naturals o la salut”. Arroyo ha afegit que “en entorns com aquest és on sorgeixen col·laboracions que ajuden a desenvolupar-nos en l’àmbit de l’economia del coneixement i a crear sinergies que aportin beneficis socioeconòmics reals”.

L’esdeveniment ha comptat amb la participació de mig miler d’experts en l’àmbit de la innovació aplicada al desenvolupament de les regions, arribats d’una trentena de països, i més de 80 startups que han presentat els seus projectes i iniciatives.