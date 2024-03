Noves incorporacions al mercat nacional de carboni que permeten estalviar l’emissió de més de 1.000 tones de CO2

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné (SFG)

L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), amb la col·laboració de la Cambra de Comerç Industria i Serveis d’Andorra, ha impulsat aquest divendres unes jornades de treball per a explicar i donar a conèixer al teixit empresarial i social del país el mercat nacional de compensació d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Aquesta eina, contemplada a la Llei d’impuls de transició energètica i canvi climàtic (Litecc) i implementada a Andorra des del 2021, funciona com un mercat d’oferta i demanda on tothom que vulgui hi pot tenir accés, tant per a presentar projectes a finançar com per a comprar crèdits de carboni generats amb la implementació de projectes que estalviïn CO 2 en la seva implementació. El mercat és voluntari i accessible per a tots els públics, ciutadania en general i empreses i té com a objectiu estimular projectes sostenibles, respectuosos amb el medi ambient i en favor de l’acció climàtica, connectar projectes de sostenibilitat i possibles inversors.

“És una eina de finançament estratègica per a incentivar i promoure la creació de projectes innovadors i una oportunitat per a reforçar les polítiques d’acció climàtica, alhora que es dona suport a l’activitat econòmica i social del Principat”, ha destacat durant l’obertura de l’acte el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné. Tal com ha exemplificat Forné, la jornada ha permès conèixer els projectes existents i explorar noves idees i col·laboracions que poden enriquir encara més el mercat nacional. “La priorització sempre és impulsar la reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per a assolir els nostres objectius de neutralitat de carboni el 2050”.