Golf: Èric Galimany guanya el Trofeu Engel & Völkers Andorra

El jugador andorrà, Èric Galimany, ha aconseguit la victòria al Trofeu Engel & Völkers Andorra, quarta i prova final del Circuit Nacional de Golf que s’ha disputat aquest dissabte al matí al camp de l’Aravell Golf Andorra. Amb un total de 70 cops, un sota el par del camp, l’integrant de l’equip nacional de la Federació de Golf d’Andorra (FGA) ha fet un joc molt regular durant tota la matinal.
Fins a 72 jugadors s’han donat cita al Trofeu Engel & Völkers Andorra, a Aravell, que presentava una excel·lent imatge, amb un roughts no molt alts i uns greens ràpids que han fet gaudir de valent a tots els participants.
Taula de guanyadors:
Guanyador Scratch: Èric Galimany.
Guanyador handicap inferior: Raymond Mur.
Guanyador handicap superior: Alexander Barwen. Guanyador handicap júnior: Esteve Tor.
Guanyador handicap sènior: Antonio Fernández Sánchez. Guanyadora femenina: Lara Rodríguez.
Premis d’aproximació:
Forat 8. Premi Engel & Völkers: Hugo Fernández.
Forat 9. Premi Modulnova. Raul Tomàs, a 1,28 metres.
Forat: 17. Premi Modulnova. Joan Portal, a 0,64 metres.