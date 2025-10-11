La Vitrina Artística de l’MCTA acull una mostra de Julia Germagenova

Aquesta setmana, al Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), s’ha inaugurat l’exposició The Strength and Tenderness of Mountain Peaks in Andorra, el nou projecte guanyador de la Vitrina Artística, obra de l’artista Julia Germagenova. La mostra és un viatge íntim als Pirineus, on l’artista troba el seu refugi i la seva font d’inspiració: la neu i els cims que estima, els boscos, els cels blaus i el sol que escalfa, fins i tot, a l’hivern.
Germagenova explica que aquesta terra li ha regalat una nova oportunitat vital i una nova mirada sobre la pintura i el paisatge. L’exposició es pot visitar fins al 4 de gener, al vestíbul del Museu Carmen Thyssen Andorra.