La selecció d’Andorra empata a dos gols a Letònia

Les seleccions nacionals absolutes de futbol de Letònia i Andorra han empatat aquesta tarda de dissabte, a dos gols, en partit corresponent a la classificació per a la Copa del Món. Els locals han dominat bona part de les estadístiques, com la possessió de la pilota o la precisió de les passades efectuades, però els del Principat han sabut jugar el seu joc per a acabar igualant l’encontre.
S’ha avançat per a Andorra San Nicolás al minut 33. Al 41 empatava per a Letònia ZelenKovs i Gutkovskis, al 55, aconseguia l’avantatge. L’equip pirinenc s’ha refet i ha assolit el 2 a 2 gràcies a una diana d’Olivera al minut 78. Ja en temps de descompte (90+2), Garcia ha estat expulsat per al quadre andorrà. Al final, un empat i un punt que no es pot considerar un mal resultat.